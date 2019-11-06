ru
ua

Стан важкий: у Франції екстрено госпіталізували Катрін Деньов

Новини » Персони   

Катрін Деньов без перерв знімається у фільмах, що позначилося на її здоров'ї

Легендарна французька актриса Катрін Деньов у ніч на середу, 6 листопада, була екстрено госпіталізована в одну з паризьких лікарень. Точний діагноз не називають, але стан 76-річної зірки важкий.

Тим не менш, ЗМІ однією з причин проблем зі здоров'ям називають напад зчерез втому. Культова актриса, незважаючи на солідний вік, безперервно знімається в кіно.

Зараз Деньов працює над фільмом режисера Емманюель Берко "За її життя" (De son vivant), який вийде в 2020 році, пише Le Parisien.

Тільки в цьому році очікується вихід трьох фільмів за участю актриси, пише видання. А в кінці грудня буде прем'єра кінокартини "Правда" (La verite), в якому також задіяні

Катрін Деньов (кадр з к/ф Шербурзькі парасольки)

В одному з останніх інтерв'ю 76-річна зірка сказала "

В Одесі знесли маршала Жукова, який ненавидів українців (відео) В Україні очікується потужний землетрус: які області під загрозою
Читати всі новини