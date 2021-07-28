Состояние Леонида Кравчука ухудшилось: родные запретили врачам комментировать

Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние политика ухудшилось, и родственники запретили медикам давать любые комментарии по этому поводу.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Сейчас первый президент Украины не может самостоятельно дышать.
"Я сейчас возле киевского Института сердца. По информации пресс-секретаря Леонида Кравчука, здесь его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первый президент Украины, председатель трехсторонней контактной группы на данный момент не может самостоятельно дышать", — рассказала журналист.
Отмечается, что семья Леонида Макаровича запретила медикам сообщать подробности его самочувствия, поэтому они не дают никаких комментариев.
Ухудшение самочувствия у Леонида Кравчука произошло в июне, и он пропустил торжественное заседание Верховной Рады в День конституции, а 29 июня ему сделали плановую операцию на сердце.
Стоит отметить, что это не первая операция на сердце для 87-летнего Кравчука. В 2017 кардиологи провели ему стентирование сердца.
Пока что медики не дают никаких прогнозов, но известно, что состояние политика тяжелое.
Как мы ранее писали, Леонид Кравчук рассказал, что России совершенно не выгодно начинать большую войну против Украины.