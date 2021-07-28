Стан Леоніда Кравчука погіршився: рідні заборонили лікарям коментувати

Зараз перший президент України не може самостійно дихати.

"Я зараз біля київського Інституту серця. За інформацією прес-секретаря Леоніда Кравчука, тут його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Перший президент України, голова тристоронньої контактної групи на цей час не може самостійно дихати", - розповіла журналіст.

Відзначається, що сім'я Леоніда Макаровича заборонила медикам повідомляти подробиці його самопочуття, тому вони не дають ніяких коментарів.

Погіршення самопочуття у Леоніда Кравчука відбулося в червні, і він пропустив урочисте засідання Верховної Ради в День Конституції, а 29 червня йому зробили планову операцію на серці.

Варто зазначити, що це не перша операція на серці для 87-річного Кравчука. У 2017 кардіологи провели йому стентування серця.

Поки що медики не дають ніяких прогнозів, але відомо, що стан політика важкий.