Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: что известно

Анастасия Заворотнюк находится в больнице в очень тяжелом состоянии
У Анастасии Заворотнюк на фоне тяжелой болезни развилась полиорганная недостаточность и пневмония. Актриса по-прежнему находится в коме, сообщают росСМИ.
Развите пневмонии стало осложнением из-за аппарата искуственной вентиляции легких, к которому подключили актрису. Супруг Анастасии Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели.
Напомним, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" около года назад диагностировали глиобластому - наиболее частую и самую агрессивную форму рака мозга.
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)
Актриса проходила лечение в западных клиниках, а по возвращению в Москву ей стало хуже. Рак мозга находится в последней, четвертой стадии.
О тяжелой болезни актрисы заговорили в конце августа, когда Заворотнюк отменила все спектакли и не появилась на открытии магазина своей дочери.
13 сентября стало известно, что актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. А 14 сентября в СМИ появились сообщения, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - у нее отнялась правая рука.
Напомним, родственники актрисы срочно приехали к ней в больницу.
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