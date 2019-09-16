Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: что известно

У Анастасии Заворотнюк на фоне тяжелой болезни развилась полиорганная недостаточность и пневмония. Актриса по-прежнему находится в коме, сообщают росСМИ.

Развите пневмонии стало осложнением из-за аппарата искуственной вентиляции легких, к которому подключили актрису. Супруг Анастасии Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели.

Напомним, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" около года назад диагностировали глиобластому - наиболее частую и самую агрессивную форму рака мозга.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Актриса проходила лечение в западных клиниках, а по возвращению в Москву ей стало хуже. Рак мозга находится в последней, четвертой стадии.

О тяжелой болезни актрисы заговорили в конце августа, когда Заворотнюк отменила все спектакли и не появилась на открытии магазина своей дочери.

13 сентября стало известно, что актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. А 14 сентября в СМИ появились сообщения, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - у нее отнялась правая рука.

Напомним, родственники актрисы срочно приехали к ней в больницу.

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