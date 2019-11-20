Состояние Анастасии Заворотнюк резко изменилось: что известно

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от рака мозга в одном из московских учреждений. Близкие актрисы продолжают упорно молчать о ее состоянии и диагнозе, но в СМИ то и дело просачивается информация, что звезде "Моей прекрасной няни" гораздо лучше.

По данным российских СМИ, Настя продолжает лечение в реабилитационном центре, а не в хосписе, и даже не в клинике. Такой информацией поделился друг мужа актрисы Петра Чернышева.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

48-летнюю Анастасию Заворотнюк перестали беспокоить головные боли, которые раньше не давали ей спать, улучшилось зрение. Врачи говорят, что операция по удалению опухоли прошла успешно, а супруг надеется на полное выздоровление.

И если раньше Настя была "лежачей" больной, то теперь она самостоятельно ходит, разговаривает, к ней вернулся аппетит. Врачи пока боятся делать какие-либо прогнозы, но пока все идет в сторону поправки.

Семья Анастасии Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Муж актрисы привозит в больницу их дочь Милу, которой в октябре исполнился годик. Настя с удовольствием проводит время с семьей, по которой очень скучает, и играет с дочкой.