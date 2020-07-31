Составление протокола о нарушении ПДД: украинским водителям дали важные советы

При нарушении автомобилистом ПДД полицейские составляют админпротокол, который затем отправляют в суд. На основании указанных данных в документе судья и будет выносить решение, поэтому водителям важно понимать, что они могут писать в протоколе, а от чего желательно воздержаться.

Если вы не согласны с постановлением "копа" об административной ответственности, то все равно админпротокол следует подписать, но сделать запись о несогласии. Об этом пишет "Автотема".

Дело в том, что если водитель откажется подписать документ, его копию позже просто пришлют по почте. А автомобилист фактически лишит себя возможности обжаловать действия полиции.

Помните, что если в протоколе указана ошибочная (ложная) информация, то обязательно нужно написать "Не согласен".

Если инспектор полиции не объяснил водителю права, то об этом тоже нужно указать в протоколе.

Также помните, что перед подписью протокол нужно внимательно перечитать - правоохранители нередко "грешат" ошибками при составлении документа. Это может быть неверно указанное время или дата, место фиксации нарушения ПДД или ДТП (адрес), неправильные данные свидетелей (или нет их подписей, или вообще людей не было при инциденте).

"Кроме того, полицейские указывают не конкретный, а общий пункт ПДД, который якобы нарушил водитель. Из-за этого суд не сможет определить, в чем же заключалось нарушение ПДД", - говорится в материале.

Укажите сами в документе о наличии свидетелей и дополнительной информации (видеозапись регистратора, фото и прочее) в доказательство своей невиновности.

Если нарушение правил дорожного движения зафиксировали вдали от места проживания, вы можете подать в протоколе просьбу о рассмотрении дела по месту жительства.

Пишите в протоколе только существенную и конкретную информацию о дорожном инциденте. И не старайтесь испортить прокол и не оскорбляйте полицейских - от этого станет только хуже.

"Не пишите в протокол под диктовку полицейского. Помните, что протокол потом будет изменить нельзя", - советуют автоэксперты.

Напомним, что недавно в МВД объяснили, могут ли без объяснений останавливать и осматривать авто.

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