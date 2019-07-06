Так соскучился по Насте, что бросается на чужих женщин: Потапа обвинили в неверности

Потап был замечен в компании незнакомки
Потап, который сыграл с Каменских пышную свадьбу 23 мая, был замечен в компании незнакомой девушки. Подобное откровение шокировало поклонников, однако чуть позже все прояснилось. Соответствующий пост исполнитель опубликовал в соцсети Instagram.
"Miss u babe", - подписал снимок Потап. На фото артист нежно обнимает темноволосую девушку, в которой не сразу можно узнать Каменских.
Потап и Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Фото не на шутку озадачило поклонников, ведь мало кто узнал в девушке супругу Потапа. Комментаторы разделились на два лагеря: одни принялись обвинять Потапа в неверности, другие, напротив, стали опровергать необоснованные домыслы:
Потап и Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Напомним, что Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein.
Мы писали, что в сети обсуждают приезд вокалиста Rammstein в Киев.