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Так соскучился по Насте, что бросается на чужих женщин: Потапа обвинили в неверности

STYLERПерсоны    06.07.2019 - 15:19
Так соскучился по Насте, что бросается на чужих женщин: Потапа обвинили в неверности
Потап (фото: іnstagram.com/realpotap)

Потап был замечен в компании незнакомки

Потап, который сыграл с Каменских пышную свадьбу 23 мая, был замечен в компании незнакомой девушки. Подобное откровение шокировало поклонников, однако чуть позже все прояснилось. Соответствующий пост исполнитель опубликовал в соцсети Instagram.

"Miss u babe", - подписал снимок Потап. На фото артист нежно обнимает темноволосую девушку, в которой не сразу можно узнать Каменских.

Так соскучился по Насте, что бросается на чужих женщин: Потапа обвинили в неверностиПотап и Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Фото не на шутку озадачило поклонников, ведь мало кто узнал в девушке супругу Потапа. Комментаторы разделились на два лагеря: одни принялись обвинять Потапа в неверности, другие, напротив, стали опровергать необоснованные домыслы:

  • Что-то на Настю не похожа...
  • Это точно Настя, а не первая жена?
  • Что это за дама? Так скучаешь по Насте, что бросаешься на чужих женщин?
  • Кто рядом с ним?
  • Это Настя, такую красотку ни с кем не спутаешь!

Так соскучился по Насте, что бросается на чужих женщин: Потапа обвинили в неверности

Потап и Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein.

Мы писали, что в сети обсуждают приезд вокалиста Rammstein в Киев.

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