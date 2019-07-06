Так скучив за Настею, що кидається на чужих жінок: Потапа звинуватили в зраді

Потап був помічений в компанії незнайомки
Потап, який зіграв з Каменських пишне весілля 23 травня, був помічений у компанії незнайомої дівчини. Таке одкровення шокувало шанувальників, однак трохи пізніше все прояснилося. Відповідний пост виконавець опублікував в соцмережі Instagram.
"Miss u babe", - підписав знімок Потап. На фото артист ніжно обіймає темноволосу дівчину, в якій не відразу можна впізнати Каменських.
Потап і Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Фото не на жарт спантеличило шанувальників, адже мало хто впізнав у дівчині дружину Потапа. Коментатори розділилися на два табори: одні почали звинувачувати Потапа в невірності, інші, навпаки, стали спростовувати безпідставні домисли:
Потап і Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, що Потап заінтригував "медовим місяцем" із солістом Rammstein.
Ми писали, що у мережі обговорюють приїзд вокаліста Rammstein в Київ.