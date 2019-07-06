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Так скучив за Настею, що кидається на чужих жінок: Потапа звинуватили в зраді

STYLERПерсони    06.07.2019 - 15:19
Так скучив за Настею, що кидається на чужих жінок: Потапа звинуватили в зраді
Потап (фото: іnstagram.com/realpotap)

Потап був помічений в компанії незнайомки

Потап, який зіграв з Каменських пишне весілля 23 травня, був помічений у компанії незнайомої дівчини. Таке одкровення шокувало шанувальників, однак трохи пізніше все прояснилося. Відповідний пост виконавець опублікував в соцмережі Instagram.

"Miss u babe", - підписав знімок Потап. На фото артист ніжно обіймає темноволосу дівчину, в якій не відразу можна впізнати Каменських.

Так скучив за Настею, що кидається на чужих жінок: Потапа звинуватили в зрадіПотап і Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Фото не на жарт спантеличило шанувальників, адже мало хто впізнав у дівчині дружину Потапа. Коментатори розділилися на два табори: одні почали звинувачувати Потапа в невірності, інші, навпаки, стали спростовувати безпідставні домисли:

  • Щось на Настю не схожа...
  • Це точно Настя, а не перша дружина?
  • Що це за пані? Так сумуєш за Настею, що кидаєшся на чужих жінок?
  • Хто поруч з ним?
  • Це Настя, таку красуню ні з ким не сплутаєш!

Так скучив за Настею, що кидається на чужих жінок: Потапа звинуватили в зраді

Потап і Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що Потап заінтригував "медовим місяцем" із солістом Rammstein.

Ми писали, що у мережі обговорюють приїзд вокаліста Rammstein в Київ.

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