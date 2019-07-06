Так скучив за Настею, що кидається на чужих жінок: Потапа звинуватили в зраді

Потап (фото: іnstagram.com/realpotap)

Потап був помічений в компанії незнайомки

Потап, який зіграв з Каменських пишне весілля 23 травня, був помічений у компанії незнайомої дівчини. Таке одкровення шокувало шанувальників, однак трохи пізніше все прояснилося. Відповідний пост виконавець опублікував в соцмережі Instagram.

"Miss u babe", - підписав знімок Потап. На фото артист ніжно обіймає темноволосу дівчину, в якій не відразу можна впізнати Каменських.

Потап і Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Фото не на жарт спантеличило шанувальників, адже мало хто впізнав у дівчині дружину Потапа. Коментатори розділилися на два табори: одні почали звинувачувати Потапа в невірності, інші, навпаки, стали спростовувати безпідставні домисли:

Щось на Настю не схожа...

Це точно Настя, а не перша дружина?

Що це за пані? Так сумуєш за Настею, що кидаєшся на чужих жінок?

Хто поруч з ним?

Це Настя, таку красуню ні з ким не сплутаєш!

Потап і Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що Потап заінтригував "медовим місяцем" із солістом Rammstein.

Ми писали, що у мережі обговорюють приїзд вокаліста Rammstein в Київ.