Сосиски бувають корисними. Дієтолог поділилась дуже смачним рецептом, який не шкодить фігурі

Промислові сосиски однозначно належать до шкідливої їжі, якої варто уникати, адже більшість із них містить консерванти та надмірну кількість солі. Натомість домашні сосиски є корисними, якщо приготувати їх за правильним рецептом.
Про те, як приготувати корисні сосиски, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.
З даних інгредієнтів виходить 12 сосисок середнього розміру.
Інгредієнти:
Наріжте курятину кубиками та покладіть в чашу блендера. Додайте яйце, цибулю, часник, масло та сік буряка. Збийте усе до однорідної суміші. Цю масу посоліть, поперчіть, додайте молоко та інші спеції. За бажанням можна додати гірчицю в зернах.
Помістіть суміш в кондитерський мішок або просто сформуйте ложкою сосиски на харчовій плівці. Обгорніть та зав’яжіть кожну сосиску окремо. Сосиски відварюйте в киплячій воді протягом 15 хв. За бажанням можна легенько підсмажити готові сосиски на сухій пательні.
Ті сосиски, що залишилися - заморозьте у плівці. Або скористайтеся спеціальною силіконовою формою для сосисок.
Приклад обіду з сосисками:
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