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Сосиски бувають корисними. Дієтолог поділилась дуже смачним рецептом, який не шкодить фігурі

Як приготувати домашні сосиски (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Промислові сосиски однозначно належать до шкідливої їжі, якої варто уникати, адже більшість із них містить консерванти та надмірну кількість солі. Натомість домашні сосиски є корисними, якщо приготувати їх за правильним рецептом.

Про те, як приготувати корисні сосиски, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Як приготувати корисні сосиски

З даних інгредієнтів виходить 12 сосисок середнього розміру.

Інгредієнти:

  • куряче філе або готовий фарш - 500 г
  • цибуля - 1 шт. середнього розміру
  • яйце - 1 шт.
  • часник - 2 зубчики
  • гірчиця в зернах - за бажанням
  • спеції - вибирайте без солі та цукру в складі
  • молоко - 50-100 мл (суміш не має бути зарідкою)
  • масло - 30 г
  • сік буряка - якщо бажаєте, щоб сосиски були рожевого кольору

Як приготувати

Наріжте курятину кубиками та покладіть в чашу блендера. Додайте яйце, цибулю, часник, масло та сік буряка. Збийте усе до однорідної суміші. Цю масу посоліть, поперчіть, додайте молоко та інші спеції. За бажанням можна додати гірчицю в зернах.

Помістіть суміш в кондитерський мішок або просто сформуйте ложкою сосиски на харчовій плівці. Обгорніть та зав’яжіть кожну сосиску окремо. Сосиски відварюйте в киплячій воді протягом 15 хв. За бажанням можна легенько підсмажити готові сосиски на сухій пательні.

Ті сосиски, що залишилися - заморозьте у плівці. Або скористайтеся спеціальною силіконовою формою для сосисок.

Приклад обіду з сосисками:

  • гречана каша в готовому вигляді 120-150 г
  • сосиски 3 - 4 шт.
  • овочевий салат, заправлений олією - 200-250 г

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