Сосиски бывают полезными. Диетолог поделилась очень вкусным рецептом, который не вредит фигуре

Как приготовить полезные сосиски

Из данных ингредиентов выходит 12 сосисок среднего размера.

Ингредиенты:

куриное филе или готовый фарш - 500 г

лук - 1 шт. среднего размера

яйцо - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

горчица в зернах - по желанию

специи - выбирайте без соли и сахара в составе

молоко - 50-100 мл (смесь не должна быть слишком редкой)

сливочное масло - 30 г

сок свеклы - если хотите, чтобы сосиски были розового цвета

Как приготовить

Нарежьте курицу кубиками и положите в чашу блендера. Добавьте яйцо, лук, чеснок, сливочное масло и сок свеклы. Взбейте все до однородной смеси. Эту массу посолите, поперчите, добавьте молоко и другие специи. По желанию можно добавить горчицу в зернах.

Поместите смесь в кондитерский мешок или просто сформуйте ложкой сосиски на пищевой пленке. Обверните и завяжите каждую сосиску отдельно. Сосиски отваривайте в кипящей воде в течение 15 минут. По желанию можно легонько поджарить готовые сосиски на сухой сковороде.

Оставшиеся сосиски - заморозьте в пленке. Или воспользуйтесь специальной силиконовой формой для сосисок.

Пример обеда с сосисками: