Соседка пришла на плач: в Ровно женщина бросила младенца одного в квартире

В Ровно неблагополучная мать оставила семимесячного младенца одного в квартире и исчезла на три недели. Ребенка обнаружили соседи. Подробности рассказали в сюжете ТСН.

Соседка рассказала, что поздно вечером услышала плач ребенка и пошла искать ребенка. В соседней квартире она обнаружила семимесячную Софию. Ее мать исчезла и оставила дверь в квартиру открытой. Женщина призналась, что чуть не упала в обморок, когда увидела в каком состоянии ребенок. Она нашла родных девочки и через несколько часов за Софийкой приехал дядя.

Выяснилось, что у матери-кукушки кроме этой девочки есть еще один ребенок, полуторогодовалый сын. Отцы детей в квартире не появляются.

Тетя малышей сообщила, что дети часто остаются под ее присмотром, так как родная мать постоянно исчезает. Бабушка детей на работе и женщина признается, что ей очень тяжело, так как в ее семье тоже двое детей.

"У меня своих двое детей. В селе много огородов, надо ездить, что-то делать и с детьми где-то погулять. Я же не могу постоянно с этими детьми сидеть", - объяснила женщина.

Соседи уже обращались за помощью в соответствующие органы, так как считают, что малыши находятся в опасности. По их словам, семимесячную Софийку мама даже не выносит на улицу.

В полиции о 24-летней Катерине знают. Она уже трижды привлекалась к уголовной ответственности за мелкие кражи. И дважды родственники обращались в полицию, чтобы ее разыскать. Екатерина вместе с детьми давно уже стоит в социальной службе на учете.

По факту данного исчезновения будет составлен административный протокол и когда мать появится, с ней проведут соответствующую работу.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о целесообразности лишения родительских прав и передачи детей в детский дом. Однако родственники готовы малышей забрать в семью.

В Ровно горе-мать бросила младенца одного в квартире на три недели (YouTube/ТСН)

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