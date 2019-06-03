Продал почку ради семьи: парень из Ирака отвоевал детей у горе-матери из Украины

Отец из Ирака Алекс Заркани отвоевал детей у горе-матери из Украины (коллаж: РБК-Украина)

Молодой отец из Ирака наконец-то воссоединился со своими дочерьми

Молодой парень из Ирака Алекс Заркани, который девять лет назад приехал учиться в Украину и женился на старшей него на 16 лет Татьяне, наконец-то отстоял права на все своих троих дочерей, рожденных в браке с украинкой, ставшей в последствии алкоголичкой. Историю храброго парня рассказывают "Факты".

Парень за свои 26 лет прожил очень сложную, полную борьбы жизнь. Когда в семье родилась младшая девочка, Алекс продал почку, чтобы купить квартиру в Харькове и домик в Покровском под Харьковом, чтобы дети могли проводить лето на свежем воздухе.

Парень рассказывает, что жена начала пить уже давно, но раньше это были запои дважды в год. Молодой супруг терпел это, списывая на то, что "у каждого свои недостатки".

Но когда Алекс выслал Татьяне из Турции, где ему провели операцию, деньги на квартиру, горе-супруга купила машину и укатила с любовником на море. Вернувшийся после операции в Украину Алекс остался без почки, средств к существованию и с тремя маленькими детьми - пятилетней Софией, четырехлетней Настей и десятимесячной Мирославой.

Отец из Ирака Алекс Заркани отвоевал детей у горе-матери из Украины (фото: instagram.com/alekszarkani)

А Татьяна, несмотря на свое беспробудное пьянство, продолжала получать деньги на детей и пропивать их. Закончилось тем, что соцслужбы, которым жаловался парень, вместо того, чтобы ходатайствовать о лишении матери родительских прав, насильно отобрали детей у заботливого отца и отдали Татьяне. И только вмешательство журналистов помогло сдвинуть дело с мертвой точки.

Алекс рассказывает, что лишь после брака узнал о всех "скелетах в шкафу" супруги: она принимала участие в убийстве отчима, шесть лет отсидела в тюрьме за распространение наркотиков, а еще у нее двое взрослых сыновей от разных мужчин.

К тому же Татьяна умудрилась записать старшую дочь Софию на чужого мужчину-араба, который заплатил ей 500 долларов, чтобы выдать Софийку за своего ребенка и получить в Украине вид на жительство.

Удивительно в этой истории также и то, что когда Татьяна бросила Алекса с детьми, его пасынок Эдик, который оказался старше Алекса на год, приехал к нем и помогал ухаживать за маленькими сестрами. Они по очереди кормили, варили, укладывали спать девочек, а также подрабатывали на кусок хлеба.

Все бы ничего, но снова вмешалась Татьяна, которая снова захотела "детских денег" и наврала, что Эдик побил Софию. Этого Алекс не выдержал, оставил детей Татьяне и уехал в Ирак. Но скоро ему стали звонить односельчане и рассказывать, что жена валяется на улицах пьяная, а дети грязные, больные и голодные. Позже соцслужба изъяла девочек у горе-матери и начала процесс о лишении Татьяны родительских прав.

Отец из Ирака Алекс Заркани отвоевал детей у горе-матери из Украины (фото: instagram.com/alekszarkani)

Когда летом 2018 Татьяну лишили родительских прав, Алекс в тот же день вылетел из Ирака и забрал Настю и Мирославу, где оставил их своим родителям. А сам вернулся в Украину, отвоевывать Софию, которую Татьяна записала на чужого мужчину.

Совсем недавно эта громкая история завершилась. 7-летняя София теперь снова со своим любимым папой. Алекс рассказывает, что борьба за Софию длилась около двух лет, пока девочка жила в реабилитационном центре, и стоила ему три тысячи долларов.

Алекс рассказывает, что постоянно навещал дочь и был настроен идти до конца, чтобы забрать ее оттуда.

"Когда дочка поняла, что все уже позади и мы с ней едем домой, обхватила меня, обняла и заплакала от радости. А когда мы уже сели в машину, стала махать рукой своим подружкам и радостно кричать, что она уже на свободе", - рассказывает отец девочек.

Парень говорит, что он дал бывшей жене возможность по-людски попрощаться с дочерью. Они обнимались и плакали. Но, несмотря на это, Алекс рассказывает, что Софийка уже довольно взрослая, чтобы понимать, что с папой ей будет лучше.

Он рассказывает, что ездил вместе с дочкой в их старый дом, который он купил после продажи почек. Когда девочка увидела, во что горе-мать превратила их когда-то уютное жилище, заплакала и тихонько сказала: "До чего же мама нас довела…"

Алекс Заркани рассказывает, что его бывшая жена переехала в Харьков. Сейчас не пьет и начинает осознавать, что натворила, что потеряла детей.

Отец из Ирака Алекс Заркани отвоевал детей у горе-матери из Украины (фото: instagram.com/alekszarkani)

А младшие девочки довольно быстро освоились в Ираке и уже свободно говорят на арабском.

"Настя пошла в Ираке в школу, в подготовительный класс. А Мирочка сидит дома, у бабушки. В садик ее решили не отдавать - маленькая еще", - рассказывает молодой отец.

Парень рассказал, что 15 июня отвезет Софийку к родителям в Ирак, а сам планирует вернуться в Харьков, чтобы восстановиться в Харьковском медицинском университете и закончить образование (в Ираке - это невозможно из-за возрастных ограничений. - Ред.)

"В общем, встану на ноги, получу профессию и заберу детей обратно в Украину", - рассказывает Алекс.

Когда Алекс привез девочек к родителям, он сразу сказал, что это на время и он планирует вернуться с ними в Украину.

"Они живут там, потому что мне сейчас очень нужна помощь родителей. Никогда в жизни мои дочки не станут мусульманками, не будут ходить закутанными в платки", - сказал Алекс.

Парень волнуется, что консервативное общество в Ираке не примет женщин-немусульманок.

"Я хочу, чтобы мои дети росли в свободной стране, сами выбирали свою судьбу, за кого выходить замуж, во что одеваться", - говорит Алекс.

Напомним, украинку в Чили обвинили в похищении собственного ребенка и лишили родительских прав.