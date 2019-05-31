Горе-родители сожгли дочь: жуткие подробности трагедии под Житомиром (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Убийство ребенка под Житомиром напомнило односельчанам похожее преступление 8 лет назад

Горе-родители убили пятилетнюю дочь и сожгли тело, чтобы скрыть преступление. Жуткая история произошла под Житомиром и вызвала широкий резонанс. Как выяснилось, восемь лет назад в этом селе Листвица Овручского района также убили человека, пытались расчленить тело и сжечь в печи, передают "Вести".

Местные жители шокированы произошедшим. 50-летний отец Даши Макарчук Павел, страдающий алкоголизмом, еще в августе 2018 года ударил ее кулаком по голове, после чего ребенок упал, ударился о металлическую кровать, потерял сознание и умер. Вместе с матерью девочки они решили избавиться от тела, чтобы и дальше получать материальную помощь от государства - у девочки врожденный правосторонний паралич Дюшена-Эрба и диплегия верхних конечностей (подвид ДЦП), и они ежемесячно получали 2 тысячи гривен.

Горе-мать Елена Кусенко (фото: zhitomir.info)

Оба родителя не работали, были нелюдимыми, пьянствовали и дебоширили, жили за счет пособия на детей. Ранее девочку у них забрали и передали в приемную семью, однако через суд и под давлением активистов ребенка вернули назад биологическим родителям.

Как рассказывают местные, то, что Даша родилась инвалидом - вина Павла, который избивал жену во время беременности.

У 41-летней Елены Кусенко всего пятеро детей, в отношении двоих старших - мальчика и девочки - ее лишили родительских прав. После задержания горе-родители признались полицейским в убийстве. Мать девочки рассказала, что сжигали тело дочери в печке несколько дней, а пепел выбросили в водоем.

Убийство ребенка под Житомиром (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

По словам преподавательницы местной школы Елены Ивановны, 8 лет назад в селе произошло похожее преступление: "Наталья Хилевич убила мужа-пьяницу накануне 23 февраля, а потом пыталась его расчленить и сжечь тело в печи. Но у нее ничего не получилось. Тело нашли в сенях. Но тогда по селу все обсуждали этот случай в подробностях. А сейчас, когда узнали, что Павел сжег Дашу, вспомнили эту давнюю историю".

Также местные считают, что решение о возвращении девочки в родную семью было большой ошибкой. Когда Даша жила в приемной семье - у Натальи Коберник - ее состояние здоровья заметно улучшилось, лечение дало потрясающий результат, и ее правая ручка заработала.

Даша могла и дальше жить в приемной семье (Фото: vesti-ukr.com)

Затем биологические родители ребенка активизировались, заверяли, что бросили пить и хотят забрать Дашу обратно. Также они подключили активистов, которые очерняли Коберник в якобы сексуальном насилии в отношение девочки, пытались выкрасть ребенка из детского садика, устраивали скандалы на заседаниях горсовета. В итоге под давлением активистов служба по делам детей Овручского района поддержала передачу девочки в руки Макарчук.

"Дашу забрали 12 апреля 2018 года. А уже в августе эти изверги, оказывается, ее убили. Последние девять месяцев никто не знал, где девочка и что с ней происходит. Хотя соцслужбы обязаны были это контролировать. В январе 2019 года неожиданно выяснилось, что Дашу уже несколько месяцев не видел ни один социальный работник. Представители соцслужбы из Овручского района трижды приходили в эту семью и ни разу не видели ребенка", - рассказала приемная мама Даши Наталья Коберник.

Родителей Даши задержали (zhitomir.info)

Когда полицейские пришли проверить Дашу, Елена вынесли им своего четырехлетнего сына, одетого под девочку. Но обман удалось раскрыть.

Теперь в исполкоме Житомирского горсовета заявляют, что все лица, причастные к жуткой трагедии, должны понести наказание, включая также и активистов Галину Чижову, Виктора Котенко и Александра Коцюбко.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин подчеркивает, что Даша "могла и дальше жить в семье, где ее любили, ею занимались и лечили. Теперь ее нет. Все причастные к этой трагедии должны понести ответственность: чиновники, работники социальных служб, вышеупомянутые "активисты"".

По словам бывшего уполномоченного по правам детей при президенте Николая Кулебы, сейчас волонтеры рассказывают, что они ни при чем, и это суд принял решение вернуть Дашу, в убийство которой они вообще не верят. Также он рассказал, что когда девочку вернули Павлу и Елене, соцслужбы выявили ненадлежащие условия жизни, и "родителей оштрафовали, но ребенка оставили".

Видео: YouTube / Житомир.info

Напомним, горе-родители сознались в страшном убийстве, которое они совершили около 8 месяцев назад.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 4 мая в Новояровске Львовской области возле многоэтажки нашли тело неизвестной девушки.