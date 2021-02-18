Сосед Путина: журналисты показали дворец патриарха Кирилла (фото)

Возле дворца Владимира Путина в Геленджике нашлись огромные усадьбы российских олигархов и приближенных к президенту РФ людей, среди которых оказался и патриарх Русской православной церкви Кирилл.

Резиденция главы РПЦ находится в лесу возле села Дивноморское (в 20 минутах езды от аэропорта Геленджика). Объект строился как духовно-культурный центр, и выглядит как великолепный дворец. Сейчас автодорогу к нему перекрывает шлагбаум еще на дальних подступах, а на подступах к усадьбе - стены, и натянута колючая проволока.

Отмечается, что в этом районе мыса Идокопас в Краснодарском крае РФ путь и к морю, и в лес перекрывают высокие заборы.

За забором расположен участок лесного фонда в 14,4 га, предоставленный в аренду Московской патриархии РПЦ. Именно там и сооружена усадьба, которую местные жители зовут "дачей патриарха".

Строить эту резиденцию начали в 2005 году, первый камень заложил еще патриарх Алексий II. Тут планировалось размещение зала для заседаний Священного Синода и официальных приемов. В 2012-м уже патриарх Кирилл сообщил о завершении стройки за счет средств благотворителей и Московского патриархата.

Усадьба патриарха РПЦ Кирилла по соседству с дворцом Путина в Геленджике (фото: openmedia.io)

"По совпадению в том же 2012-м итальянская газета Il Giorno рассказала, что для неназванной резиденции патриарха Кирилла в России закупали роскошную мебель итальянской компании Jumbo (один стол из редчайших пород дерева с инкрустацией ручной работы в элитных московских мебельных бутиках стоит десятки тысяч евро)", - говорится в материале.

По данным Росреестра, рядом с культовым комплексом патриархии размещается крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельческое хозяйство. В 2019 году завод и виноградники были записаны на РПЦ, а теперь собственники участков и зданий в Росреестре скрыты.

Пару лет назад в прессе появилась информация, что хозяйство собирается производить Cabernet Sauvignon и другие классические сухие вина из популярных сортов винограда и продавать их под брендом Mezyb. Виноградники патриархии оцениваются минимум в 140 млн рублей (приблизительно 52,7 млн гривен), а винодельня и резиденция со всеми постройками - еще около в 22 млрд рублей (около 8,3 млрд гривен).

Усадьба патриарха РПЦ Кирилла в Геленджике (фото: openmedia.io)