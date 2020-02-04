Соратница Зеленского в пиджаке за 47 тысяч не постеснялась прийти в Раду (фото)

Оксана Дмитриева оказалась в центре внимания журналистов после того, как пришла в Верховную Раду в дорогом пиджаке. Народный депутат разгуливала по парламенту в наряде, стоимость которого превышает размер прожиточного минимума в Украине почти в 23 раза.

На дорогую вещь из гардероба народного депутата обратила внимание парламентский корреспондент Анна Стешенко.

"Несомненно, красивая и стильная депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева сегодня в очередной раз "выгуляла" в Раду дорогую брендовую вещь. Если ранее она была замечена с сумкой Dior, изначальная стоимость которой в таком размере $5100, то во вторник Дмитриева пришла в культовом пиджаке Balmain. Модель не новая. Изначальная стоимость почти две тысячи евро. Сейчас в таком цвете пиджак можно купить за 47 350 грн (при средней зарплате нардепа без "депутатских" в 40 тысяч гривен)", - написала Стешенко в своем Facebook.

Интересно, что сама 39-летняя Дмитриева не отнекивается на вопрос "не фейк ли?" и оригинальность пиджака не отрицает.

Оксана Дмитриева в Раде (фото: facebook.com/annasteshenko)

Стешенко также добавила, что такой же пиджак в прошлом созыве Верховной Рады любила носить супруга бывшего генерального прокурора Ирина Луценко.

Пользователи сети бурно отреагировали на наряд нардепа. Некоторые даже в шутку интересуются: это же сколько собак надо было продать, чтобы хватило денег на такой пиджак. А другие юзеры пишут в комментариях к посту, что "слуге народа" этот пиджак "идет как корове седло".

Отметим, что тем временем скандал с нардепом Брагаром, который предложил пенсионерке продать собаку за газ, получил продолжение.

Оксана Дмитриева в Раде