Соратниця Зеленського в піджаку за 47 тисяч не посоромилася прийти в Раду (фото)

Оксана Дмитрієва опинилася в центрі уваги журналістів після того, як прийшла у Верховну Раду в дорогому піджаку. Народний депутат розгулювала по парламенту в наряді, вартість якого перевищує розмір прожиткового мінімуму в Україні майже у 23 рази.

На дорогу річ з гардеробу народного депутата звернула увагу парламентський кореспондент Анна Стешенко.

"Безсумнівно, гарна і стильна депутат "Слуги народу" Оксана Дмитрієва сьогодні в черговий раз "вигуляла" в Раду дорогу брендову річ. Якщо раніше вона була помічена з сумкою Dior, початкова вартість якої в такому розмірі $5100, то у вівторок Дмитрієва прийшла в культовому піджаку Balmain. Модель не нова. Початкова вартість майже дві тисячі євро. Зараз в такому кольорі піджак можна купити за 47 350 грн (при середній зарплатні нардепа без "депутатських" у 40 тисяч гривень)", - написала Стешенко у своєму Facebook.

Цікаво, що сама 39-річна Дмитрієва не віднікується на питання "чи не фейк це?" і оригінальність піджака не заперечує.

Оксана Дмитрієва в Раді (фото: facebook.com/annasteshenko)

Стешенко також додала, що такий же піджак в минулому скликанні Верховної Ради любила носити дружина колишнього генерального прокурора Ірина Луценко.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на вбрання нардепа. Деякі навіть жартома цікавляться: це ж скільки собак треба було продати, щоб вистачило грошей на такий піджак. А інші юзери пишуть в коментарях до посту, що "слузі народу" цей піджак "йде як корові сідло".

Зазначимо, що тим часом скандал з нардепом Брагаром, який запропонував пенсіонерці продати собаку за газ, отримав продовження.

Оксана Дмитрієва в Раді