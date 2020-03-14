Соратник Зеленского устроил скандал на концерте известного певца (видео)

Сергей Перман (instagram.com/sergeiperman)

Сергей Перман пытался пройти в гримерку к артисту в нетрезвом виде

Соратник Владимира Зеленского Сергей Перман устроил скандал на концерте казахского певца Димаша Кудайбергена в киевском Дворце спорта. Об этом информирует издание "Страна", ссылаясь на сотрудников частной охранной фирмы.

Инцидент с участием известного продюсера Сергея Пермана произошел в день концерта 11 марта. Он настойчиво пытался пройти в гримерку к артисту в нетрезвом состоянии.

"Сергей Перман, который сказал, что работает в Офисе президента, пытался прорваться в гримерку. Мы не пропустили и записали его", - прокомментировал представитель фирмы.

На видео с места происшествия Перман представился охране сотрудником Офиса президента и начал размахивать удостоверением. При этом он говорил, что здание Дворца спорта принадлежит государству, а потому представителей государства должны впускать без всяких пререканий.

Перман заявил, что имеет право входить, куда хочет, а его по непонятным причинам не пускает частная охранная структура.

Напомним, что в сентябре 2019 года Перман стал директором дворца "Украина", сменив на этой должности Романа Недзельского, у которого закончился контракт.

Сергей Перман устроил скандал на концерте известного певца

Ранее Перман являлся продюсером и директором "Ани Лорак продакшн". Он был с Каролиной в дружеских отношениях и однажды даже прокомментировал развод звезды с Муратом Налчаджиоглу.