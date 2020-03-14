Зеленский призвал руководителей компаний отпустить сотрудников работать дистанционно

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент призвал придерживаться карантина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководителям украинских фирм и предприятий с просьбой придерживаться карантина из-за коронавируса. Об этом говорится в видеообращении главы государства, которое опубликовал Офис президента.

В частности, президент предложил главам фирм отпустить своих сотрудников домой на удаленный режим работы.

"По возможности позвольте своим сотрудникам работать дома, дистанционно. Особенно речь идет о тех, у кого есть дети, и не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах", - сказал Зеленский в своем обращении.

Напомним, Кабинет министров в субботу, 14 марта, соберется на экстренное заседание, которое будет посвящено теме коронавируса.

В Украине коронавирус впервые был зафиксирован 3 марта - заразился житель Черновцов, который накануне ездил в Италию. На данный момент от коронавируса умерла одна украинка - 71-летняя жительница Житомирской области. Также в больнице Черновицкой области находится еще один человек, у которого подтвержден коронавирус. Одна гражданка Украины умерла в Италии.