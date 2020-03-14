Соратник Зеленського влаштував скандал на концерті відомого співака (відео)

Сергій Перман (instagram.com/sergeiperman)

Сергій Перман намагався пройти у гримерку до артиста в нетверезому вигляді

Соратник Володимира Зеленського Сергій Перман влаштував скандал на концерті казахського співака Дімаша Кудайбергена в київському Палаці спорту. Про це інформує видання "Країна", посилаючись на співробітників приватної охоронної фірми.

Інцидент за участю відомого продюсера Сергія Пермана стався в день концерту 11 березня. Він наполегливо намагався пройти у гримерку до артиста в нетверезому стані.

"Сергій Перман, який сказав, що працює в Офісі президента, намагався прорватися до гримерки. Ми не пропустили та записали його", - прокоментував представник фірми.

На відео з місця події Перман представився співробітником охорони Офісу президента і почав розмахувати посвідченням. При цьому він говорив, що будівля Палацу спорту належить державі, а тому представників держави повинні впускати без всяких суперечок.

Перман заявив, що має право входити, куди хоче, а його з незрозумілих причин не пускає приватна охоронна структура.

Нагадаємо, що у вересні 2019 Перман став директором палацу "Україна", змінивши на цій посаді Романа Недзельського, у якого закінчився контракт.

Сергій Перман влаштував скандал на концерті відомого співака

Раніше Перман був продюсером і директором "Ані Лорак продакшн". Він був з Кароліною у дружніх стосунках і одного разу навіть прокоментував розлучення зірки з Муратом Налчаджіоглу.