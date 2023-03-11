На солнечных батареях и с медиа-студией: показали проект восстановления гимназии в Харькове
Архитекторы создали новый проект восстановления гимназии №47 в Харькове. Сооружение было частично разрушено в результате российского ракетного удара в прошлом году.
Визуализацией поделились авторы проекта IK-architects.
Как будет выглядеть отстроенная школа
Согласно проекту, структура и фасад учебного заведения изменятся. На первом этаже часть сооружения будет застеклена. Дворики разграничат от внутреннего пространства стеклом.
Для учителей административный блок будет обустроен в виде опен-спейса с отдельными боксами для проведения онлайн занятий.
В спортивном блоке будет баскетбольная площадка и футбольное поле с трибунами для болельщиков на открытом пространстве. Также обустроят тренажерный зал.
Столовую оборудуют шведской линией и кафетерием.
Так будет выглядеть обновленная гимназия (фото: IK-architects)
В гимназии также оборудуют актовый зал, бомбоубежище, школьный театр, гимнастическую и медиа-студию, мастерские для занятий музыкой, искусством и трудом, лаборатории для информатики, химии, биологии, книгохранилище и библиотеку.
Архитекторы предлагают разрешить горожанам пользоваться спортивными зонами, арендовать амфитеатр, лектории и музыкальные классы для презентаций, лекций, воркшопов, репетиций в не учебное время.
Так будет выглядеть обновленная гимназия (фото: IK-architects)
Такое совместное использование позволит школе заработать деньги и сократить расходы на обогрев помещений.
По задумке авторов здание будет работать на тепловых насосах, солнечных батареях, будет иметь систему вентиляции со встроенными датчиками CO2, трехуровневую систему очистки воды и LED освещение с изменением температуры света в течение суток.
Так будет выглядеть обновленная гимназия (фото: IK-architects)
Просматривайте также фото проекта восстановления школы, которую разрушила российская ракета.
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