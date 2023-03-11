На солнечных батареях и с медиа-студией: показали проект восстановления гимназии в Харькове

Архитекторы создали новый проект восстановления гимназии №47 в Харькове. Сооружение было частично разрушено в результате российского ракетного удара в прошлом году.

Как будет выглядеть отстроенная школа

Согласно проекту, структура и фасад учебного заведения изменятся. На первом этаже часть сооружения будет застеклена. Дворики разграничат от внутреннего пространства стеклом.

Для учителей административный блок будет обустроен в виде опен-спейса с отдельными боксами для проведения онлайн занятий.

В спортивном блоке будет баскетбольная площадка и футбольное поле с трибунами для болельщиков на открытом пространстве. Также обустроят тренажерный зал.

Столовую оборудуют шведской линией и кафетерием.

Так будет выглядеть обновленная гимназия (фото: IK-architects)

В гимназии также оборудуют актовый зал, бомбоубежище, школьный театр, гимнастическую и медиа-студию, мастерские для занятий музыкой, искусством и трудом, лаборатории для информатики, химии, биологии, книгохранилище и библиотеку.

Архитекторы предлагают разрешить горожанам пользоваться спортивными зонами, арендовать амфитеатр, лектории и музыкальные классы для презентаций, лекций, воркшопов, репетиций в не учебное время.

Так будет выглядеть обновленная гимназия (фото: IK-architects)

Такое совместное использование позволит школе заработать деньги и сократить расходы на обогрев помещений.

По задумке авторов здание будет работать на тепловых насосах, солнечных батареях, будет иметь систему вентиляции со встроенными датчиками CO2, трехуровневую систему очистки воды и LED освещение с изменением температуры света в течение суток.

Так будет выглядеть обновленная гимназия (фото: IK-architects)