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Землю накриють потужні сонячні бурі. У які дні штормитиме найсильніше

Землю накриють сильні сонячні бурі (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Потужні сонячні бурі, які ще називають геомагнітними, найближчими днями накриють планету. Це явище зачепить і українців.

Коли чекати сильних сонячних бур і як вони впливатимуть на наше з вами самопочуття - читайте у матеріалі Styler.

Дати сильних сонячних бур

Згідно з прогнозом експертів авторитетного ресурсу Meteoagent, вже найближчими днями Землю сколихнуть геомагнітні бурі з K-індексом 5 - це вказує на високу штормову активність.

Дати сильних бур високого рівня:

  • 18 червня
  • 19 червня
  • 20 червня

Після цього активність знизиться до показника "нормальний рівень сонячної бурі".

Скриншот

Що таке сонячна буря

Сонячні бурі - це експлозивні спалахи на Сонці, які супроводжуються викидом великої енергії, різноманітних частинок та електромагнітного випромінювання у космос.

Значна частина потоків електрично заряджених частинок, в основному протонів та електронів, рухається у напрямку Землі. Ці частинки, взаємодіючи з магнітним полем нашої планети, можуть спричинити різні явища та проблеми з роботою супутників, електромереж та зв'язку.

Разом з тим, наслідком сильної сонячної бурі може бути поява північного та південного сяйва.

Чим небезпечні сонячні бурі

Найбільше від сонячних бур страждають астронавти, оскільки вони знаходяться поза захистом земної атмосфери.

Але існують також дослідження, що вказують на можливий зв'язок між сонячними бурями та погіршенням настрою, сну і фізичного самопочуття у людей на землі.

В цілому, сонячні бурі є природними явищами, які мають певний вплив на Землю та людей.

Однак, наука продовжує вивчати ці явища для більшого розуміння їх впливу та розробки заходів для захисту технологій та здоров'я людей.

Раніше ми повідомляли, як пережити перепади погоди без головного болю.

Також ми писали про дієві поради та рецепти трав'яних настоянок, які допоможуть легше перенести магнітну бурю.

Як пережити магнітні бурі: практичні поради та рецепти трав'яних настоянок

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