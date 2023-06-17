Землю накроют мощные солнечные бури. В какие дни будет штормить сильнее всего

Мощные солнечные бури, которые еще называют геомагнитными, в ближайшие дни накроют планету. Это явление коснется и украинцев.
Когда ждать сильных солнечных бурь и как они будут влиять на наше с вами самочувствие - читайте в материале Styler.
Согласно прогнозу экспертов авторитетного ресурса Meteoagent, уже в ближайшие дни Землю всколыхнут геомагнитные бури с K-индексом 5 - это указывает на высокую штормовую активность.
Даты сильных бурь высокого уровня:
После этого активность снизится до показателя "обычный уровень солнечной бури".
Скриншот
Солнечные бури - это эксплозивные вспышки на Солнце, сопровождающиеся выбросом большой энергии, разнообразных частиц и электромагнитного излучения в космос.
Значительная часть потоков электрически заряженных частиц, в основном протонов и электронов, движется в направлении Земли. Эти частицы, взаимодействуя с магнитным полем нашей планеты, могут вызвать различные явления и проблемы с работой спутников, электросетей и связи.
Вместе с тем следствием сильной солнечной бури может быть появление северного и южного сияния.
Больше всего от солнечных бурь страдают астронавты, поскольку они находятся вне защиты земной атмосферы.
Но есть также исследования, указывающие на вероятную связь меж солнечными бурями и ухудшением настроения, сна и физического самочувствия у людей на земле.
В целом, солнечные бури являются естественными явлениями, которые оказывают определенное влияние на Землю и людей.
Однако наука продолжает изучать эти явления для большего понимания их влияния и разработки мер по защите технологий и здоровья людей.
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