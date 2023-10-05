Солнечное затмение в октябре 2023: когда и где наблюдать, что оно нам принесет

В октябре 2023 года нас ждет одно из самых ярких и уникальных явлений - кольцевое солнечное затмение. Оно будет очень коротким - чуть более 4 минут, но увидеть его смогут жители многих стран мира.

Что такое кольцевое солнечное затмение, когда оно произойдет и где можно его будет увидеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кольцевое солнечное затмение и сарос

Кольцевое солнечное затмение - это астрономическое явление, при котором Луна перекрывает центральную часть Солнца и оставляет вокруг него светящееся кольцо. Такое происходит, когда Луна находится на своей орбите ближе всего к Земле и соответственно, она меньше Солнца в случае полного солнечного затмения.

Такие кольцевые солнечные затмения бывают очень редко, и они зависят от нескольких других факторов: от формы орбиты Луны и расстояния между Землей, Луной и Солнцем. Во время затмения видимой остается только окружность Солнца. Это создает невероятное и впечатляющее зрелище на небе.

Кольцевое солнечное затмение 14 октября получило название "Огненное кольцо". Кроме того, солнечное затмение произойдет в период Сарос. Это период повторности солнечных и лунных затмений, которые происходят раз в 18 лет.

Сарос состоит из 223 синодичных месяцев (в среднем приблизительно 6585,3213 суток или 18,03 тропических лет). На протяжении сароса в среднем происходит 41 солнечных затмений и 29 лунных. Предыдущее такое кольцевое солнечное затмение было 3 октября 2005 года, а следующее произойдет 25 октября 2041 года.

Где и когда можно будет увидеть солнечное затмение 14 октября

Солнечное затмение состоится 14 октября около 18:00. Продлится оно всего 5 минут и жители Украины, к сожалению, увидеть его не смогут.

Затмение будет видно в 8 штатах США, в Центральной, Северной и Южной Америке. Ожидается, что будет узкая "тропа" кольцеобразного солнечного затмения.

Начнется она в Орегоне, потом будет видно затмение в Калифорнии, далее в Неваде, Юте, на северо-востоке Аризоны, юго-западе Колорадо, в Нью-Мексико и Техасе.

Далее - полуостров Юкатан, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Панама, Колумбия и Бразилия. Частично увидеть это затмение утром и после полудня смогут жители Канады.

Важно! Для наблюдения этого явления нужно соблюдать осторожность и использовать специальные фильтры или защитные очки, чтобы избежать повреждения глаз.

А для всех остальных NASA запустило онлайн-трансляцию на своем канале YouTube. Сейчас на анонсе трансляции стоит таймер обратного отсчета и можно подписаться на уведомление, чтобы не пропустить уникальное зрелище. Трансляция ориентировочно начнется в 17:30.

Солнечное затмение в эзотерике и астрологии

Затмение имеет большое значение в эзотерике и астрологии, так как обычно - это предвестник чего-то очень важного, глобальных перемен или какого-то очень значительного события. При этом энергия затмения может проявиться не сразу, а через неделю, и даже месяц.

С древних времен люди во время затмения испытывали тревогу, так как оно приносило страх и смятение, неясность по поводу того, что может произойти.

В дни затмения не стоит делать такие вещи:

Проводить операции с крупными суммами денег - покупки, продажи, инвестиции. А также заключать договора. Считается, что в такие периоды рассеивается внимание и можно принять неправильное решение или пропустить какие-то важные мелочи.

Не стоит нагружать себя физически или психоэмоционально, так как в такие дни могут усиливаться стрессы.

Не желательно принимать важные решения, которые касаются личной жизни, так как они могут привести к непредсказуемым последствиям и исправить ошибку потом будет очень сложно или невозможно.

Не нужно увольняться с работы, выяснять отношения, ссориться.

Плохие мысли и страхи стоит прогнать и постараться не обсуждать с близкими какие-то негативные темы.

Также эзотерики не рекомендуют в дни затмения заниматься магическими ритуалами, заговорами и другими действиями, которые так или иначе связаны с энергетическим полем.