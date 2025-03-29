Сонячне затемнення та Молодик: астролог розповіла, як вхопити птаха щастя за хвіст

29 березня настає Сонячне затемнення. А ще цього дня настане Молодик, тому ці дві астрологічні події подарують нам особливий день.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що треба робити в день затемнення, а які справи краще перенести на інший період.

Що нам принесе затемнення

29 березня настає березневий Молодик. Ця подія, зазначила астролог, стане дуже потужною завдяки частковому Сонячному затемненню у знаку Овна.

"Це означає, що нас чекає імпульс до змін, нових рішень та відкриттів, особливо у сфері відносин з іншими людьми, адже вісь Овен-Терези в першу чергу відповідає саме за відносини, - наголосила Лія.

Сонячне затемнення в Овні, розповіла Лагуз, це можливість зробити рішучий крок вперед, почати новий етап у житті. Це час внутрішнього пробудження, коли з'являється бажання діяти без зволікань і, найголовніше у нас є на це ресурс та енергія.

"Але важливо пам’ятати, що затемнення можуть розкривати приховані аспекти нашого життя, змушуючи нас переглянути свої плани та цілі. Тому всі важливі починання плануємо на кінець квітня, адже до 7 квітня Меркурій ретро і до 13 квітня Венера теж ретро. Дамо їм можливість трохи набрати швидкість і можна сміливо втілювати у життя всі наші плани і цілі", - розповіла астролог.

"Знак Овна символізує ініціативність, сміливість і самостійність. Саме тому в ці дні ми можемо відчути прилив енергії та мотивації. Але водночас слід уникати конфліктів, агресії, імпульсивних рішень і зважити всі "за" і "проти", перш ніж робити важливі кроки", - додала вона.



Астролог дала важливі поради на затемнення (ілюстративне фото: freepik.com)

Що робити у день затемнення

Приділіть час собі - затемнення, пояснила Лія, відкриває нові можливості, тому це ідеальний момент для аналізу своїх планів і бажань. Також в день затемнення з 12:47 до 5:57 наступного ранку необхідно прописати список бажань і планів на пів року.

"Саме перша місячна доба нового місяця має потужну енергію реалізації задуманого, а сонячне затемнення помножує цю енергію на 10! Тож, обов’язково скористуйтеся цією можливістю!" - розповіла Лагуз.

Також вона дала важливі поради:

уникайте конфліктів - енергія Овна може провокувати агресію та нетерпимість. Краще направити цю енергію у корисне русло

медитація і внутрішній баланс - це ідеальний час для роботи зі своєю підсвідомістю, очищення думок і емоцій

записуйте свої наміри - складіть список бажань і цілей, які хочете реалізувати в найближчі місяці. Молодик - це завжди початок нового циклу

ʼуникайте різких рішень - хоча енергія Овна підштовхує до дій, краще перечекати кілька днів, щоб переконатися у правильності своїх рішень.

Вас може зацікавити