Солнечное затмение и Новолуние: астролог рассказала, как ухватить птицу счастья за хвост

29 марта наступает Солнечное затмение. А еще в этот день наступит Новолуние, поэтому эти два астрологических события подарят нам особенный день.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, что надо делать в день затмения, а какие дела лучше перенести на другой период.

Что нам принесет затмение

29 марта наступает мартовское Новолуние. Это событие, отметила астролог, станет очень мощным благодаря частичному Солнечному затмению в знаке Овна.

"Это означает, что нас ждет импульс к изменениям, новым решениям и открытиям, особенно в сфере отношений с другими людьми, ведь ось Овен-Весы в первую очередь отвечает именно за отношения, - подчеркнула Лия.

Солнечное затмение в Овне, рассказала Лагуз, это возможность сделать решительный шаг вперед, начать новый этап в жизни. Это время внутреннего пробуждения, когда появляется желание действовать без промедлений и, самое главное у нас есть на это ресурс и энергия.

"Но важно помнить, что затмения могут раскрывать скрытые аспекты нашей жизни, заставляя нас пересмотреть свои планы и цели. Поэтому все важные начинания планируем на конец апреля, ведь до 7 апреля Меркурий ретро и до 13 апреля Венера тоже ретро. Дадим им возможность немного набрать скорость и можно смело воплощать в жизнь все наши планы и цели", - рассказала астролог.

"Знак Овна символизирует инициативность, смелость и самостоятельность. Именно поэтому в эти дни мы можем почувствовать прилив энергии и мотивации. Но в то же время следует избегать конфликтов, агрессии, импульсивных решений и взвесить все "за" и "против", прежде чем делать важные шаги", - добавила она.



Астролог дала важные советы на затмение (иллюстративное фото: freepik.com)

Что делать в день затмения

Уделите время себе - затмение, объяснила Лия, открывает новые возможности, поэтому это идеальный момент для анализа своих планов и желаний. Также в день затмения с 12:47 до 5:57 следующего утра необходимо прописать список желаний и планов на полгода.

"Именно первые лунные сутки нового месяца имеют мощную энергию реализации задуманного, а солнечное затмение умножает эту энергию на 10! Поэтому, обязательно воспользуйтесь этой возможностью!" - рассказала Лагуз.

Также она дала важные советы:

избегайте конфликтов - энергия Овна может провоцировать агрессию и нетерпимость. Лучше направить эту энергию в полезное русло

медитация и внутренний баланс - это идеальное время для работы со своим подсознанием, очищения мыслей и эмоций

записывайте свои намерения - составьте список желаний и целей, которые хотите реализовать в ближайшие месяцы. Новолуние - это всегда начало нового цикла

избегайте резких решений - хотя энергия Овна подталкивает к действиям, лучше переждать несколько дней, чтобы убедиться в правильности своих решений.

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