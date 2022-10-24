Сонячне затемнення у Скорпіоні кардинально переверне життя цих знаків Зодіаку

Телець

Сонячне затемнення пройде у вас у домі партнерств та шлюбу. Тому чекайте кардинальних змін у відносинах: якісь спілки назавжди закінчаться, а якісь отримають свій розвиток у 2022 році.

Лев

На Сонячне затемнення в Скорпіоні на Вас чекають трансформації в сім'ї. Може статися така ситуація, завдяки якій ваші почуття захлиснуть з новою силою, щоб почати все спочатку і заново закохатися. Або навпаки – розчарують і відвернуть назавжди.

Водолій

Потім у Скорпіоні вказує на зміну вашого статусу у відносинах до 2022 року. Хтось розлучиться, а хтось одружується. Хтось стане вдовою, а хтось бабусею чи батьком.

Для довідки

Сонячне затемнення розпочнеться 25 жовтня та відкриє коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада.

Побачити сонячне затемнення з 09 години 22 хвилини до 11 години 49 хвилин ранку зможуть жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії, північного сходу Африки та Західного Сибіру.