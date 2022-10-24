Сонячне затемнення у Скорпіоні кардинально переверне життя цих знаків Зодіаку

Гороскоп з 24 по 30 жовтня розповість, які знаки Зодіаку чекають на кардинальні зміни, пов'язані із сонячним затемненням у Скорпіоні, що відбудеться 25-го числа і відкриє "коридор затемнень".
Прогнозом поділилася астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.
Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Сонячне затемнення пройде у вас у домі партнерств та шлюбу. Тому чекайте кардинальних змін у відносинах: якісь спілки назавжди закінчаться, а якісь отримають свій розвиток у 2022 році.
На Сонячне затемнення в Скорпіоні на Вас чекають трансформації в сім'ї. Може статися така ситуація, завдяки якій ваші почуття захлиснуть з новою силою, щоб почати все спочатку і заново закохатися. Або навпаки – розчарують і відвернуть назавжди.
Потім у Скорпіоні вказує на зміну вашого статусу у відносинах до 2022 року. Хтось розлучиться, а хтось одружується. Хтось стане вдовою, а хтось бабусею чи батьком.
Сонячне затемнення розпочнеться 25 жовтня та відкриє коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада.
Побачити сонячне затемнення з 09 години 22 хвилини до 11 години 49 хвилин ранку зможуть жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії, північного сходу Африки та Західного Сибіру.
Раніше ми писали, чого побоюватися через "чорне" сонячне затемнення.
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