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Солнечное затмение в Скорпионе кардинально перевернет жизнь этих знаков Зодиака

Фото: Гороскоп 2022 на период солнечного затмения (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 24 по 30 октября расскажет, какие знаки Зодиака ждут кардинальные перемены, которые связаны с солнечным затмением в Скорпионе, что произойдет 25-го числа и откроет "коридор затмений".

Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Солнечное Затмение пройдет у вас в доме партнерств и брака. Поэтому ждите кардинальных изменений в отношениях: какие-то союзы навсегда закончатся, а какие-то получат свое развитие в 2022.

Лев

На Солнечное Затмение в Скорпионе Вас ждут трансформации в семье. Может случиться такая ситуация, благодаря которой ваши чувства захлестнут с новой силой, чтоб начать все сначала и заново влюбиться. Либо наоборот - разочаруют и отвернут навсегда.

Водолей

Затмение в Скорпионе указывает на изменение вашего статуса в отношениях до 2022 года. Кто-то разведется, а кто-то женится. Кто-то станет вдовой, а кто-то бабушкой или родителем.

Для справки

Солнечное затмение начнется 25 октября и откроет коридор затмений, который продлится до 8 ноября.

Увидеть солнечное затмение с 09 часов 22 минуты до 11 часов 49 минут утра смогут жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии, северо-востока Африки и Западной Сибири.

Ранее мы писали, чего опасаться из-за "черного" солнечного затмения.

Также читайте, какое животное станет символом 2023 года по Восточному гороскопу, и что ждет всех нас.

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астрологГороскоп