Сонячне затемнення подарує зміни та нові можливості. Гороскоп для кожного знаку Зодіаку

Що нам принесе Сонячне затемнення

"2 жовтня о 21:48 за українським часом ми зустрінемо потужне астрономічне явище - часткове Сонячне затемнення. Це подія, яку зможуть побачити на власні очі в Північній і Південній Америці, а також в Європі та частково в Азії", - розповіла Лагуз.

"Це затемнення стане не просто видовищем, а й важливим символом нових починань і трансформацій. Сонячне затемнення - це потужна енергія нового старту - це момент, коли енергія космосу активізується, відкриваючи двері для змін. Це час для самоосмислення, переосмислення життя і сміливих кроків до нових цілей", - додала вона.

Затемнення, яке відбудеться у середу, має напружений аспект від Марсу - планети дій та енергії, тому у багатьох людей зміни прийдуть через складнощі, через рішення, які буде не легко прийняти, через дії. Але, все що відбувається по цьому затемненню, несе виключно енергію зростання та розвитку.

"Події, яки принесе Сонячне затемнення 2.10, будуть актуальні та набуватимуть розвитку найближчі пів року до весняного коридору Затемнень", - наголосила астролог.

Астрологічний прогноз на затемнення (ілюстрація: Getty Images)

Гороскоп на Сонячне затемнення для всіх знаків Зодіаку

Овен

Теми шлюбу та партнерства будуть актуальні найближчі пів року. Затемнення принесе зміни в партнерстві або бізнес-партнерстві. Одинокі Овни мають всі шанси знайти свою половинку або почати новий етап в існуючих стосунках.

Телець

Найбільш актуальною темою на пів року буде тема здоров’я. Тому, якщо ви спостерігаєте навіть якісь незначні прояви по здоров’ю, то обов’язково зверніться до лікаря. Не нехтуйте! Також, для вас, це затемнення може дати нову роботу або нового домашнього улюбленця.

Близнюки

Теми дітей та творчості будуть на першому місці. Затемнення може принести довгоочікувану вагітність або народження нового члена сім’ї. В цілому, відпочивайте, займіться творчими справами та почніть розслаблятися - саме це допоможе утримуватись у ресурсі.

Рак

Теми сім’ї та нерухомості на першому місці. Це затемнення може принести новини від батьків, або події зв’язані з вашими батьками. Якщо ви плануєте придбання нерухомості, або емігрувати - все вийде (але підбирайте гармонічну дату). Також це затемнення може подарувати вам нового члена родини.

Лев

Теми навчання, активності та комунікацій на першому плані. Найближчі пів року ви будете більш активними та мобільними. Можливо багато поїздок та спілкування. Також це затемнення може принести новини чи події у життя ваших братів та сестер. Якщо ви плануйте нове навчання - воно закладе новий етап у вашому житті.

Діви

Теми фінансів будуть на першому плані. Це затемнення може внести зміни у вашій діяльності або у способу заробітку грошей. Найближчі пів року ви можете повністю змінити сферу, якою займались до цього. Спостерігайте за подіями і не відмовляйтесь від цікавих фінансових пропозицій.

Терези

Ви герої цього затемнення! Ваша задача - постати у позицію спостерігача та дозволити увійти змінам у ваше життя, прийняти їх. Це затемнення надасть дуже сильний старт новим подіям у вашому житті. Це можуть бути відносини, кар’єра, статус, самооцінка, а може все це одночасно. Змінюйтесь, ризикуйте, у вас є величезна можливість змінити своє життя на краще.

Скорпіон

Це затемнення принесе кульмінацію теперішнього ритму життя. Саме час відсторонитися від зовнішнього світу та подумати про себе - чого бажаєте саме ви. Саме цей період покладе початок нової сторінки для вас.

Стрілець

Теми друзів та соціальної активності будуть на першому плані. Це затемнення може повністю змінити ваше коло спілкування. Ви будете входити в нові колективи, тим самим це буде впливати на ваш власний розвиток. Також це затемнення принесе нові цілі та мрії. Гарний період для соціалізації в інтернеті. Активність у соціальних сітях може принести вам гарні результати.

Козоріг

Актуальними стануть теми кар’єри, досягнень та статусу. Це затемнення може принести результати від роботи, яку ви робили до цього моменту або також може стати початком нової кар’єри для вас. Ви можете повністю і кардинально змінити свою сферу діяльності. Також самотні Козероги можуть офіційно оформити свої стосунки, вступити в шлюб. Якщо ваші стосунки давно не можна назвати гармонійними, то це затемнення може дати розлучення.

Водолій

Освіта та закордонні питання будуть на першому місці для вас. Це затемнення може принести нове важливе навчання для вас або ви зустрінете людину, яка буде вас підтримувати та мотивувати на подальший розвиток. Якщо ви плануєте емігрувати або більше подорожувати, то найближчі пів року у вас є всі шанси для здійснення цієї мрії.

Риби

Дуже цікавий та магічний період. Для вас це затемнення змін та внутрішніх трансформацій. Не потрібно триматись за минуле, інакше може бути боляче. Краще відпускати те що хоче відійти. Це затемнення також може стати початком змін вашого партнера, або покласти початок новим близьким стосункам.