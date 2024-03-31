Коли буде велике сонячне затемнення і де його спостерігати українцям

Повне сонячне затемнення відбудеться 8 квітня 2024 року. Повна фаза триватиме 4 хвилини і 27 секунд, втім побачити це небесне явище можна буде лише в деяких частинах планети.
Про те, коли і де буде видно повне сонячне затемнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: NASA, Great american eclipse, Space.com.
Сонячне затемнення відбувається, коли молодий Місяць знаходиться точно між Землею та Сонцем і відкидає свою тінь на планету.
8 квітня буде саме повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде спостерігати у Мексиці, США і Канаді. Часткові фази затемнення буде у Північній Америці, а в Західній Європі і в Центральній Америці.
Астрономи заявляють, що це затемнення є повторенням повного сонячного затемнення, яке відбулося 29 березня 2006 року.
Також вони заявляють, що під час цього явища буде велика "сонячна корона", а в сам момент затемнення спостерігачі зможуть побачити на небосхилі комету 12P/Понса-Брукса. Її можна побачити і зараз у Північній півкулі на північному заході після заходу Сонця.
На жаль, в Україні це затемнення не буде видно, але всі охочі зможуть за ним спостерігати у режимі реального часу завдяки трансляції NASA на YouTube. Пік затемнення настане 20:18 за київським часом.
Наступне затемнення відбудеться 2 жовтня 2024 року. Воно матиме форму кільцеподібного сонячного затемнення. Побачити його можна буде з південних регіонів Аргентини та Чилі, а також з острова Пасхи в південно-східній частині Тихого океану.
У наступні 10 років повні сонячні затемнення відбудуться:
Не варто прямо дивитись на Сонце, навіть під час часткового затемнення. Сонячне випромінювання під час затемнення є агресивним, тому тривале спостерігання за світилом може призвести до порушень зору. Якщо спостерігаєте за Сонцем без жодного захисту очей, то робіть це не довше 15 секунд.
Найпростіший ефективний фільтр сонячних променів - стара фотоплівка або якісні сонцезахисні окуляри.
А от за місячним затемненням спостерігати можна без жодного захисту, оскільки Місяць не випромінює світла, а лише відбиває його від Сонця.
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