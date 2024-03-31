Когда будет большое солнечное затмение и где его наблюдать украинцам

Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года. Полная фаза будет длиться 4 минуты и 27 секунд, однако увидеть это небесное явление можно будет только в некоторых частях планеты.
О том, когда и где будет видно полное солнечное затмение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: NASA, Great american eclipse, Space.com.
Солнечное затмение происходит, когда молодая Луна находится точно между Землей и Солнцем и отбрасывает свою тень на планету.
8 апреля будет именно полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет наблюдать в Мексике, США и Канаде. Частичная фаза затемнения будет в Северной Америке, а в Западной Европе и в Центральной Америке.
Астрономы заявляют, что это затмение является повторением полного солнечного затмения, которое произошло 29 марта 2006 года.
Также они заявляют, что во время этого явления будет большая "солнечная корона", а в момент затмения наблюдатели смогут увидеть на небосводе комету 12P/Понса-Брукса. Ее можно увидеть и сейчас в Северном полушарии на северо-западе после захода Солнца.
К сожалению, в Украине это затмение не будет видно, но все желающие смогут за ним наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции NASA на YouTube. Пик затемнения придет на 20:18 по киевскому времени.
Следующее затмение произойдет 2 октября 2024 года. Оно будет иметь форму кольцеобразного солнечного затмения. Увидеть его можно будет из южных регионов Аргентины и Чили, а также острова Пасхи в юго-восточной части Тихого океана.
В последующие 10 лет полные солнечные затмения произойдут:
Не стоит прямо смотреть на Солнце даже во время частичного затемнения. Солнечное излучение во время затемнения агрессивно, поэтому длительное наблюдение за светилом может привести к нарушениям зрения. Если наблюдаете за Солнцем без защиты глаз, то делайте это не дольше 15 секунд.
Самый простой эффективный фильтр солнечных лучей - старая фотопленка или качественные солнцезащитные очки.
А вот за лунным затмением наблюдать можно без всякой защиты, поскольку Луна не излучает света, а лишь отражает его от Солнца.
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