Когда будет большое солнечное затмение и где его наблюдать украинцам

Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года. Полная фаза будет длиться 4 минуты и 27 секунд, однако увидеть это небесное явление можно будет только в некоторых частях планеты.

О том, когда и где будет видно полное солнечное затмение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где будет видно солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда молодая Луна находится точно между Землей и Солнцем и отбрасывает свою тень на планету.

8 апреля будет именно полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет наблюдать в Мексике, США и Канаде. Частичная фаза затемнения будет в Северной Америке, а в Западной Европе и в Центральной Америке.

Астрономы заявляют, что это затмение является повторением полного солнечного затмения, которое произошло 29 марта 2006 года.

Также они заявляют, что во время этого явления будет большая "солнечная корона", а в момент затмения наблюдатели смогут увидеть на небосводе комету 12P/Понса-Брукса. Ее можно увидеть и сейчас в Северном полушарии на северо-западе после захода Солнца.

К сожалению, в Украине это затмение не будет видно, но все желающие смогут за ним наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции NASA на YouTube. Пик затемнения придет на 20:18 по киевскому времени.

Так будет выглядеть солнечное затмение (фото: greatamericaneclipse.com)

Следующее затмение произойдет 2 октября 2024 года. Оно будет иметь форму кольцеобразного солнечного затмения. Увидеть его можно будет из южных регионов Аргентины и Чили, а также острова Пасхи в юго-восточной части Тихого океана.

В последующие 10 лет полные солнечные затмения произойдут:

12 августа 2026

2 августа 2027

22 июля 2028

25 ноября 2030 года

30 марта 2033

20 марта 2034

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением

Не стоит прямо смотреть на Солнце даже во время частичного затемнения. Солнечное излучение во время затемнения агрессивно, поэтому длительное наблюдение за светилом может привести к нарушениям зрения. Если наблюдаете за Солнцем без защиты глаз, то делайте это не дольше 15 секунд.

Самый простой эффективный фильтр солнечных лучей - старая фотопленка или качественные солнцезащитные очки.

А вот за лунным затмением наблюдать можно без всякой защиты, поскольку Луна не излучает света, а лишь отражает его от Солнца.