Сонячне затемнення у квітні 2023 принесе щастя чотирьом знакам Зодіаку
Гороскоп розповість, яким знакам Зодіаку принесе щастя сонячне затемнення, яке станеться 20 квітня 2023 року.
Про це пише Meta.
Овен
Овни можуть зробити вигідну інвестицію у власне житло. Ті, хто давно мріяв про зміну місця проживання, нарешті отримають квартиру або будинок мрії.
А от з довгими поїздками краще почекати до кінця затемнення, тому плануйте їх після 24 числа.
Телець
Після сонячного затемнення Тельці можуть отримати легкі гроші. Це може бути премія чи виграш в лотерею.
Астрологи наполегливо радять використати ці кошти з розумом, адже такі випадки везіння трапляються не надто часто.
Близнюки
Близнюки нарешті зможуть попрощатися з набридливими проблемами, які так довго їх непокоїли.
Це можуть бути будь-які життєві питання, починаючи зі здоров'я і закінчуючи фінансами або стосунками.
Терези
Після сонячного затемнення на Терезів чекатимуть несподівані новини. Найімовірніше, це стосуватиметься сімейних питань - шлюбу або народження дитини.
Також астрологи не виключають підвищення на роботі.
Що відомо про квітневе затемнення
Сонячне затемнення 20 квітня 2023 року - це гібридне сонячне затемнення, яке найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану.
Максимальна тривалість повної фази складатиме 1 хв. 16 сек.
Гібридним називають затемнення, коли в одній частині планети спостерігачі побачать повне затемнення, а в іншій - кільце світла довкола диску.
Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку називають найкращими дружинами.
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