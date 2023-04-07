Сонячне затемнення у квітні 2023 принесе щастя чотирьом знакам Зодіаку

Про це пише Meta .

Овен

Овни можуть зробити вигідну інвестицію у власне житло. Ті, хто давно мріяв про зміну місця проживання, нарешті отримають квартиру або будинок мрії.

А от з довгими поїздками краще почекати до кінця затемнення, тому плануйте їх після 24 числа.

Телець

Після сонячного затемнення Тельці можуть отримати легкі гроші. Це може бути премія чи виграш в лотерею.

Астрологи наполегливо радять використати ці кошти з розумом, адже такі випадки везіння трапляються не надто часто.

Близнюки

Близнюки нарешті зможуть попрощатися з набридливими проблемами, які так довго їх непокоїли.

Це можуть бути будь-які життєві питання, починаючи зі здоров'я і закінчуючи фінансами або стосунками.

Терези

Після сонячного затемнення на Терезів чекатимуть несподівані новини. Найімовірніше, це стосуватиметься сімейних питань - шлюбу або народження дитини.

Також астрологи не виключають підвищення на роботі.

Що відомо про квітневе затемнення

Сонячне затемнення 20 квітня 2023 року - це гібридне сонячне затемнення, яке найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану.

Максимальна тривалість повної фази складатиме 1 хв. 16 сек.

Гібридним називають затемнення, коли в одній частині планети спостерігачі побачать повне затемнення, а в іншій - кільце світла довкола диску.