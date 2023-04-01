Квітень стане випробуванням для цих знаків Зодіаку: хто головні лузери місяця

Гороскоп на квітень 2023 року попереджає чотири знаки Зодіаку, що їм дуже не пощастить у різних життєвих сферах. Другий місяць весни може стати справжньою "смугою перешкод" для цих нещасливців.

Близнюки

Головною проблемою для Близнюків у квітні стане те, що вони будуть аж занадто емоційними, різкими та агресивними. Через це у вашому житті ймовірні часті конфлікти з різними людьми. Це стане головним джерелом неприємностей.

Є ризик, що від вас відвернуться всі близькі люди і друзі. Щоб уникнути цього, вам варто бути більш стриманими.

Діва

Діви у квітні ризикують потрапити у пастку шахраїв, тому важливо ретельно аналізувати усі документи, які вимагають підпису. Також краще не зв'язуватися з маловідомими компаніями.

Астрологи рекомендують на початку квітня відкласти великі покупки, а натомість робити заощадження.

Козеріг

У цей період вас можуть відвідувати не надто оптимістичні думки про ваше життя. Не виключено, що представників знаку накриє депресивний стан, вони думатимуть, що нічого не досягли і ні на що не здатні.

Астрологи радять спрямувати енергію в роботу над собою. Це дасть змогу Козерогам вийти з цього стану.

Водолій

Цілком імовірно, що Водоліям доведеться долати перешкоди на роботі. Керівництво може висунути ряд претензій, за які потрібно буде відповідати.

Також Водолії можуть втратити додаткове джерело доходів. Серйозніше поставтеся до своїх обов'язків і зможете виплутатися зі складної ситуації.