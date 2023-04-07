Солнечное затмение в апреле 2023 года принесет счастье четырем знакам Зодиака
Гороскоп расскажет, каким знакам Зодиака принесет счастье солнечное затмение, которое произойдет 20 апреля 2023 года.
Об этом пишет Meta.
Овен
Овны могут сделать выгодную инвестицию в собственное жилье. Те, кто давно мечтал об изменении места жительства, наконец-то получат квартиру или дом мечты.
А вот с длинными поездками лучше подождать до конца затмения, поэтому планируйте их после 24 числа.
Телец
После солнечного затмения Тельцы могут получить легкие деньги. Это может быть премия или выигрыш в лотерею.
Астрологи настойчиво советуют использовать эти средства с умом, ведь такие случаи везения случаются не слишком часто.
Близнецы
Близнецы наконец-то смогут попрощаться с надоедливыми проблемами, которые так долго их беспокоили.
Это могут быть любые жизненные вопросы, начиная от здоровья и заканчивая финансами или отношениями.
Весы
После солнечного затмения Весов будут ждать неожиданные новости. Скорее всего, это касается семейных вопросов - брака или рождения ребенка.
Также астрологи не исключают повышения на работе.
Что известно об апрельском затмении
Солнечное затмение 20 апреля 2023 - это гибридное солнечное затмение, которое лучше всего будет видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.
Максимальная продолжительность полной фазы составит 1 мин. 16 сек.
Гибридным называют затемнение, когда в одной части планеты наблюдатели увидят полное затемнение, а в другой - кольцо света вокруг диска.
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