Солнечное затмение в апреле 2023 года принесет счастье четырем знакам Зодиака

Об этом пишет Meta .

Овен

Овны могут сделать выгодную инвестицию в собственное жилье. Те, кто давно мечтал об изменении места жительства, наконец-то получат квартиру или дом мечты.

А вот с длинными поездками лучше подождать до конца затмения, поэтому планируйте их после 24 числа.

Телец

После солнечного затмения Тельцы могут получить легкие деньги. Это может быть премия или выигрыш в лотерею.

Астрологи настойчиво советуют использовать эти средства с умом, ведь такие случаи везения случаются не слишком часто.

Близнецы

Близнецы наконец-то смогут попрощаться с надоедливыми проблемами, которые так долго их беспокоили.

Это могут быть любые жизненные вопросы, начиная от здоровья и заканчивая финансами или отношениями.

Весы

После солнечного затмения Весов будут ждать неожиданные новости. Скорее всего, это касается семейных вопросов - брака или рождения ребенка.

Также астрологи не исключают повышения на работе.

Что известно об апрельском затмении

Солнечное затмение 20 апреля 2023 - это гибридное солнечное затмение, которое лучше всего будет видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.

Максимальная продолжительность полной фазы составит 1 мин. 16 сек.

Гибридным называют затемнение, когда в одной части планеты наблюдатели увидят полное затемнение, а в другой - кольцо света вокруг диска.