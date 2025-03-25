Сонячне затемнення у березні 2025 року: що не можна робити і як підготуватися

Коли відбудеться сонячне затемнення у березні 2025

Повне сонячне затемнення відбудеться 29 березня 2025 року. Найкраще його буде видно у Північній Африці, Іспанії та на заході Європи.

В Україні спостерігатиметься часткове затемнення - диск сонця буде закритий лише частково, але це все одно справить помітний вплив на атмосферу та людей.

Що не можна робити під час сонячного затемнення

Попри міфи, є кілька реальних рекомендацій, які варто взяти до уваги:

Не дивіться на сонце без захисту

Навіть часткове затемнення може серйозно пошкодити сітківку ока. Використовуйте спеціальні окуляри для спостереження за сонцем або проєктори з темною плівкою.

Не плануйте важливих рішень та ризикованих дій

Багато досліджень показують, що у дні затемнень люди частіше відчувають стрес, тривогу та фізичний дискомфорт.

Не вірте в містичні заборони

Їсти, пити, спати чи виходити на вулицю - можна. Це популярні забобони, які не мають підтвердження в науці.

Як підготуватися до сонячного затемнення

Перевірте прогноз погоди. Якщо хочете спостерігати за явищем, дізнайтеся, чи буде ясне небо у вашому регіоні.

Підготуйте захисні окуляри або фільтри. Не можна використовувати звичайні сонцезахисні окуляри - тільки сертифіковані засоби.

Будьте готові до змін настрою та самопочуття. Якщо ви чутливі до змін у природі, знизьте навантаження в цей день.

Навчіть дітей правил безпеки. Малеча часто не контролює імпульси та може спробувати подивитися на сонце без захисту.

Що каже наука про сонячні затемнення

Науковці з NASA, ESA та інших космічних агенцій наголошують: сонячне затемнення - це насамперед цікаве астрономічне явище, яке не має прямого негативного впливу на здоров’я, якщо дотримуватись правил безпеки.

Проте психологи зазначають, що такі події можуть впливати на емоційний стан людей, підсилюючи відчуття тривожності або навпаки - захоплення.

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