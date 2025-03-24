Магнітні бурі в кінці березня: дати, коли українців може накрити геоштормами

З 24 по 29 березня 2025 року українці можуть відчути на собі вплив магнітних бур. Геомагнітна активність у цей період буде помірною, але в окремі дні можливі короткочасні шторми.

Що прогнозують експерти, коли чекати найбільшого навантаження на організм, як захиститися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, викликане спалахами на Сонці та викидами корональної маси. Сонячний вітер досягає планети та спричиняє коливання магнітосфери. Для метеозалежних людей це може означати головний біль, втому чи стрибання тиску.

Прогноз магнітних бур на 24-29 березня

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), кінець березня буде досить неспокійним:

24 березня - очікується помірна активність (K-індекс до 4)

25 березня - можливий геомагнітний шторм (K-індекс 5).

26 березня - підвищена активність, короткочасний шторм другого рівня (K-індекс до 6).

27–28 березня - період спокійний, активність помірна (K-індекс 3-4).

29 березня - імовірний повторний сплеск активності до рівня помірного шторму.

Варто зазначити, що усі прогнози експертів попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися навіть протягом доби. Тому рекомендується слідкувати за оновленнями та попередженнями вчених.

Як магнітні бурі впливають на людину

Найчастіші симптоми:

Порушення сну

Підвищена дратівливість

Головний біль та запаморочення

Мігрень

Дратівливість, агресія

Депресивні стани

Загострення хронічних захворювань у метеозалежних людей

Втома та зниження концентрації

Вплив на серцево-судинну систему

Дослідження, опубліковане в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, показало, що в дні з високим K-індексом (показник магнітної активності) спостерігається збільшення кількості викликів "швидкої допомоги" з приводу гіпертонічних кризів, аритмій та серцевих нападів. Це пов’язано з тим, що магнітні коливання можуть впливати на роботу вегетативної нервової системи, яка регулює тиск та ритм серця.

Порушення сну та зміна гормонального фону

Згідно з дослідженням Університету Гельсінкі, у дні бур знижується вироблення мелатоніну - гормону сну, що може призводити до безсоння, загальної втоми та відчуття "розбитості" навіть після відпочинку.

Зміни у мозковій активності

Нейрофізіологи виявили кореляцію між геомагнітними бурями та коливаннями біоелектричної активності мозку. Вчені зафіксували, що під час бур підвищується ймовірність головного болю, запаморочення та зниження когнітивних функцій - концентрації та швидкості прийняття рішень.

Загострення психоемоційних станів

У роботах Міжнародного центру біоелектромагнітних досліджень (США) вказано, що в періоди сильної геомагнітної активності підвищується кількість звернень до психіатричних служб через тривожність, дратівливість та навіть панічні атаки.

Дослідження NASA щодо пілотів та астронавтів

У своїх звітах NASA вказує, що зміни магнітного поля Землі можуть впливати на фізіологічні показники навіть здорових людей, що працюють в екстремальних умовах - наприклад, на авіаційних екіпажах чи під час місій на МКС. Під час бур в них спостерігали зміни серцевого ритму та підвищену стомлюваність.

Що ще важливо знати:

Найбільше бурі впливають на людей із хронічними захворюваннями серця, судин, нервової системи, а також на людей похилого віку.

Молодь і здорові люди частіше відчувають бурі як легкий дискомфорт або не помічають їх зовсім.

Як зменшити вплив магнітної бурі

Слідкуйте за водним балансом - більше чистої води, менше кави та алкоголю.

Зменште фізичне та психоемоційне навантаження.

Провітрюйте приміщення та частіше бувайте на свіжому повітрі.

Людям із серцево-судинними захворюваннями важливо контролювати тиск.

Уникайте переїдання та важкої їжі у дні з бурями.

Як відрізнити метеочутливість від реальних проблем зі здоров'ям

Метеочутливість - це реакція організму на зміну погодних чи геофізичних умов. Але іноді симптоми, які люди пов’язують із магнітними бурями, можуть сигналізувати про серйозні захворювання.

Коли мова йде про метеочутливість:

Симптоми проявляються лише під час магнітних бур, атмосферних фронтів чи різких перепадів погоди.

Це тимчасовий дискомфорт: легка втома, головний біль, сонливість чи роздратованість, які минають через 1-2 дні.

Стан нормалізується без медикаментів, достатньо відпочинку, води та адаптогенів (наприклад, женьшеню або меліси).

Коли це може бути симптом хвороби:

Головний біль не минає тривалий час або супроводжується сильним запамороченням, блюванням, втратою свідомості.

Регулярні стрибки тиску, навіть без бур.

Порушення серцевого ритму, болі в грудях, задишка - це вже не про магнітні бурі, а про кардіологію.

Симптоми тривають більше кількох днів поспіль або значно впливають на якість життя.

Важливо: якщо нездужання повторюються кожного разу під час бур, але стають сильнішими або незвичними - це сигнал звернутися до лікаря. Часто "списування" симптомів на метеочутливість відтерміновує діагностику реальних проблем.

Попередження від вчених:

За спостереженнями NASA та NOAA, кінець березня може стати "репетицією" перед сильнішими бурями у квітні. Астрономи пов’язують поточну активність з підвищеним числом сонячних плям і спалахів, що збігається із піком 25-го сонячного циклу.

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