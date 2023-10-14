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Сонячне затемнення 2023 найбільше вплине на ці три знаки Зодіаку. Кого чекають зміни

На які знаки Зодіаку найбільше вплине Сонячне затемнення (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гороскоп обіцяє трьом знакам Зодіаку важливі зміни у житті, які принесе Сонячне затемнення - його ще називають "Вогняне кільце".

14 жовтня Сонце і Місяць вирівняються в Терезах, якими керує Венера. Це принесе дивовижні нові починання для деяких знаків Зодіаку. Затемнення розпочнеться о 18:03 за київським часом і закінчиться о 23:55, максимальна фаза - о 20:59.

Про те, на кого найбільше вплине Сонячне затемнення і яких змін слід чекати цим знакам Зодіаку, пише РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на JoyPup.

Овен

Будьте готові до серйозних змін у вашому романтичному житті. 14 жовтня Сонце і Місяць вирівняються і дадуть потужний вплив на ваше життя. Це сонячне затемнення викличе нове бажання збалансованих і взаємних стосунків.

Це ключовий момент, який може означати початок важливих стосунків або навпаки ви розірвете тривалий зв'язок із партнером. 

Підготуйтеся до більшої соціальної взаємодії - ви виявите, що спілкуєтеся з іншими більше, ніж зазвичай. Тож використовуйте можливості, які відкриваються на вашому шляху.

Рак

Сонячне затемнення Терезів матиме глибокий вплив на ваші домашні та сімейні справи. Будьте готові до позитивних змін у вашій життєвій ситуації або до зміни стосунків із сусідом по кімнаті чи членом сім’ї. Хоча ви можете не відчувати потреби у цих змінах, втім ваш дім стане ідеальним безпечним місцем, пропонуючи комфорт і затишок.

Прийміть сильну енергію цього затемнення та створіть сприятливе середовище, яке принесе вам радість і спокій

Терези

Це затемнення має особливе значення для вас. Ваші стосунки займатимуть центральне місце разом із особистими трансформаціями. Коли Сонце і Місяць вирівнюються, ви вирушите в подорож самопізнання, представляючи світові нову та вдосконалену версію себе.

Зверніть увагу на те, як інші сприймають цю зміну, і подумайте про те, як вона вплине на вашу взаємодію. Хоча в цей час важливо розставляти пріоритети і встановити здорові межі.

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