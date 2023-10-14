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Солнечное затмение 2023 больше всего повлияет на эти три знака Зодиака. Кого ждут перемены

На какие знаки Зодиака больше всего повлияет Солнечное затмение (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гороскоп обещает трем знакам Зодиака важные изменения в жизни, которые принесет Солнечное затмение - его еще называют "Огненное кольцо".

14 октября Солнце и Луна выровняются в Весах, которыми управляет Венера. Это принесет удивительные новые начинания для некоторых знаков Зодиака. Затмение начнется в 18:03 по киевскому времени и закончится в 23:55 максимальная фаза - в 20:59.

О том, на кого больше всего повлияет Солнечное затмение и каких изменений следует ждать этим знакам Зодиака, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на JoyPup.

Овен

Будьте готовы к серьезным изменениям в вашей романтической жизни. 14 октября Солнце и Луна выровняются и окажут мощное влияние на вашу жизнь. Это солнечное затмение вызовет новое желание сбалансированных и взаимных отношений.

Это ключевой момент, который может означать начало важных отношений или, наоборот, вы разорвете длительную связь с партнером.

Подготовьтесь к большему социальному взаимодействию - вы обнаружите, что общаетесь с другими больше, чем обычно. Итак, используйте возможности, которые открываются на вашем пути.

Рак

Солнечное затмение Весов повлияет на ваши домашние и семейные дела. Будьте готовы к положительным изменениям в вашей жизненной ситуации или изменению отношений с соседом по комнате или членом семьи. Хотя вы можете не ощущать потребности в этих изменениях, но ваш дом станет идеальным безопасным местом, предлагая комфорт и уют.

Примите сильную энергию этого затмения и создайте благоприятную среду, которая принесет вам радость и спокойствие.

Весы

Это затмение имеет особое значение для вас. Ваши отношения будут занимать центральное место вместе с личными трансформациями. Когда Солнце и Луна выровняются, вы отправитесь в путешествие самопознания, представляя миру новую и усовершенствованную версию себя.

Обратите внимание на то, как другие воспринимают это изменение и подумайте о том, как оно повлияет на ваше взаимодействие. Хотя в это время важно расставлять приоритеты и установить здоровые границы.

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