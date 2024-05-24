Sony розповіла, як виглядатиме ігрова індустрія через 10 років (відео)

У ролику Creative Entertainment Vision, опублікованому на YouTube-каналі Sony, представлені концепції, які можуть стати реальністю наступного десятиліття.

У відео показано, як за допомогою віртуальної реальності люди зможуть створювати аватари та поринати у віртуальні світи для взаємодії з іншими. Це відкриє нові можливості для розваг та спілкування.

Крім того, у ролику демонструються різні концепції майбутніх пристроїв, такі як смартфон, портативна консоль з прозорим екраном, що левітує, і прозорий планшет.

Також показані парки з механічними динозаврами та привидами з популярних франшиз компанії, таких як ігрова серія Horizon та фільми "Мисливці за привидами".

Одним із найбільш захоплюючих представлених прототипів є революційний контролер, який поєднує функції традиційного геймпада та голографічного екрану, що привернула особливу увагу публіки.

Sony підкреслює, що це поки що лише концепція, і таким чином ділиться своїм баченням того, якими можуть бути ігрові контролери через кілька років.