На Сонці стався один з найпотужніших спалахів: на півгодини відключився радіозв'язок

За даними вчених, потужний вибух на Сонці вдалося зафіксувати космічним апаратом SDO цієї неділі, 2 липня.

Спалах стався у величезній сонячній плямі під назвою AR3354, яка в 7 разів більша за діаметр Землі й розмір цієї плями перевищує 89 тисяч кілометрів.

Разом з викидом енергії Сонце також відправило потік плазми в космос, що може спричинити дуже сильну магнітну бурю.

Випромінювання було настільки сильним, що досягло атмосфери Землі, іонізувало її верхній шар і спричинило тривале відключення короткохвильового радіозв'язку в західній частині Північної Америки, а також у кількох частинах Тихого океану.

За словами фахівців, відключення зв'язку тривало близько півгодини, а це один із рекордів для такої події.

Спалах був кваліфікований як Х - найсильніший з існуючих типів сонячних спалахів. І наслідки такого спалаху можуть бути дуже серйозними – до повторних вибухів на Сонці до сильних магнітних бур.

Фізик-сонячник Кіт Стронг зазначає, що червень 2023 року став місяцем-рекордсменом за кількістю сонячних плям - їх було зафіксовано 21. Це найвищий показник за останні 20 років спостереження.