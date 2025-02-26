На Сонці сталися потужні спалахи: коли українців буде "штормити"

За останні дні на Сонці було зафіксовано чотири спалахи класу С та три спалахи класу М, один з них досяг високого рівня. І хоча таки спалахи можуть викликати збурення та порушення роботи засобів зв'язку, зараз вчені не бачать серйозної загрози через відсутність викидів корональної маси.

Під час спалахів на Сонці відбувається викид у простір великої кількості заряджених частинок, які швидко переміщуються у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями. Потужність магнітних бур залежить від кількості викидів та напрямку їхнього руху.

Сонячна активність найближчим часом буде помірною, хоча спалахи найвищого класу Х не виключаються.

"Останні дані з Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) США свідчать про підвищену сонячну активність. Серія потужних спалахів на Сонці може спричинити геомагнітні бурі на Землі", - попереджають вчені.

Прогноз магнітних бур на 26-28 лютого

26 лютого. Очікується магнітна буря слабкої інтенсивності, К-індекс 3 бали з ймовірним підвищенням ввечері.

27 лютого. Магнітна буря середньої інтенсивності, К-індекс 4. Незначне погіршення самопочуття можуть відчути тільки метеозалежні люди.

28 лютого. Очікується магнітна буря середньої інтенсивності, К-індекс 4 з ймовірним підвищенням показників до бурі червоного рівня.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива й ситуація може змінюватися до декількох разів навіть за добу. Тому вчені рекомендують слідкувати за оновленнями та попередженнями.

Як магнітна буря впливає на людину

У дні сильних магнітних бур більшість людей відчуває погіршення самопочуття, слабкість, зниження працездатності, пригнічений психологічний стан.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Стрибки тиску

Проблеми з серцебиттям

Як захистити свій організм в дні магнітних бур

Лікарі рекомендують у такі дні більш уважно ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перенавантажувати нервову систему і дотримуватися нормального розпорядку дня.

Повноцінний сон, не менше 7-9 годин на добу

Нормальне харчування - більше овочів та фруктів, збалансований раціон, виключити солоне, шкідливе, гостре.

Пити достатньо води протягом доби

Обов'язково гуляти на свіжому повітрі, провітрювати приміщення

Знизити фізичну активність

Не перенавантажувати себе, не сваритися, займатися спокійними справами

Якщо самопочуття погіршується - звертатися за медичною допомогою.

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