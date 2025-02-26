На Солнце произошли мощные вспышки: когда украинцев будет "штормить"

За последние дни на Солнце было зафиксировано четыре вспышки класса С и три вспышки класса М, одна из них достигла высокого уровня. И хотя такие вспышки могут вызвать возмущения и нарушения работы средств связи, сейчас ученые не видят серьезной угрозы из-за отсутствия выбросов корональной массы.

Во время вспышек на Солнце происходит выброс в пространство большого количества заряженных частиц, которые быстро перемещаются в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями. Мощность магнитных бурь зависит от количества выбросов и направления их движения.

Солнечная активность в ближайшее время будет умеренной, хотя вспышки самого высокого класса Х не исключаются.

"Последние данные из Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США свидетельствуют о повышенной солнечной активности. Серия мощных вспышек на Солнце может вызвать геомагнитные бури на Земле", - предупреждают ученые.

Прогноз магнитных бурь на 26-28 февраля

26 февраля. Ожидается магнитная буря слабой интенсивности, К-индекс 3 балла с вероятным повышением вечером.

27 февраля. Магнитная буря средней интенсивности, К-индекс 4. Незначительное ухудшение самочувствия могут почувствовать только метеозависимые люди.

28 февраля. Ожидается магнитная буря средней интенсивности, К-индекс 4 с вероятным повышением показателей до бури красного уровня.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз даже за сутки. Поэтому ученые рекомендуют следить за обновлениями и предупреждениями.

Как магнитная буря влияет на человека

В дни сильных магнитных бурь большинство людей испытывает ухудшение самочувствия, слабость, снижение работоспособности, подавленное психологическое состояние.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Бессонница

Слабость

Сонливость днем

Быстрая утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Депрессивные состояния

Скачки давления

Проблемы с сердцебиением

Как защитить свой организм в дни магнитных бурь

Врачи рекомендуют в такие дни более внимательно относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и придерживаться нормального распорядка дня.

Полноценный сон, не менее 7-9 часов в сутки

Нормальное питание - больше овощей и фруктов, сбалансированный рацион, исключить соленое, вредное, острое.

Пить достаточно воды в течение суток

Обязательно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение

Снизить физическую активность

Не перегружать себя, не ссориться, заниматься спокойными делами

Если самочувствие ухудшается - обращаться за медицинской помощью.

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