Сонце поверне щастя в життя цих знаків Зодіаку. На кого чекає період великої радості

"21 листопада Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Стрільця️", - розповіла астролог.

Сонце буде перебувати у дев’ятому знаку Зодіаку до 21 грудня 2024 року.

Позитивний вплив у період з 21 листопада до 21 грудня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен

Лев

Стрілець

Терези

Водолій.

Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:

Рибам

Близнюкам

Дівам.

"Це - нейтральне положення для денного світила, але тут воно посилює дар передбачення, підприємницькі здібності, лідерські якості, ентузіазм, оптимізм, розширює можливості та горизонти. У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, азартом, творчістю, керівними посадами", - пояснила астролог.

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з юриспруденцією, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва", - додала вона.

Астрологічний прогноз на 21 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Окрім цього, 21 листопада настає день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

"Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. До 4-го лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним", - пояснила астролог.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - зазначила вона.