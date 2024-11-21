Солнце вернет счастье в жизнь этих знаков Зодиака. Кого ждет период большой радости

"21 ноября Солнце, отвечающее за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️", - рассказала астролог.

Солнце будет находиться в девятом знаке Зодиака до 21 декабря 2024 года.

Положительное влияние в период с 21 ноября по 21 декабря ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Овен

Лев

Стрелец

Весы

Водолей.

Внимательными с действием дневного светила в этот период следует быть:

Рыбам

Близнецам

Девам.

"Это - нейтральное положение для дневного светила, но здесь оно усиливает дар предвидения, предпринимательские способности, лидерские качества, энтузиазм, оптимизм, расширяет возможности и горизонты. В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с романтическими приключениями, хобби, детьми, любыми развлечениями, азартом, творчеством, руководящими должностями", - объяснила астролог.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества", - добавила она.

Астрологический прогноз на 21 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Кроме того, 21 ноября наступает день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.

"Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - пояснила астролог.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - отметила она.