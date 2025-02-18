Сонце поверне щастя в життя 4 знаків Зодіаку. Все зміниться вже у вівторок

Прогноз астропогоди на 18 лютого

"Не перенапружуйте зір. Не бажано вживати м’ясні продукти. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки. Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви та піднятися на більш високий ступінь розвитку", - розповіла Соловйова.

"Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. День гармонії, преображення, перемоги над комплексами. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу", - також пояснила вона.

Окрім цього, астролог не радить починати нові справи та проводити операції - хірургічні та стоматологічні.



Гороскоп на вівторок (ілюстративне фото: freepik.com)

Астроцікавинки на 18 лютого

Цього дня Сонце здійснює інгресію до знаку Риб️. Залежно від того, в якому секторі вашого радиксу це станеться, у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті.

"Сонце буде перебувати у дванадцятому знаку Зодіаку до 20 березня 2025 року. Це - нейтральне положення для денного світила.

Його позитивний вплив у період з 18 лютого до 20 березня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Риби

Рак

Скорпіон

Телець

Козеріг.

Уважними з дією цього світила у цей період треба бути:

Близнюкам

Стрільцям

Дівам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, творчістю, керівними посадами, азартом. У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, музикою, мистецтвом, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами", - зазначила Соловйова.