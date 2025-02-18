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Солнце вернет счастье в жизнь 4 знаков Зодиака. Все изменится уже во вторник

Главные правила этого вторника (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Во вторник, 18 февраля, в жизни представителей 4 знаков Зодиака могут произойти перемены. Положительное влияние принесет Солнце, которое оказаться в интересном положении.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот вторник и сказала, что надо делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 18 февраля

"Не перенапрягайте зрение, не желательно употреблять мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения и подняться на более высокую ступень развития", - рассказала Соловьева.

"Преодолевайте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. День гармонии, преображения, победы над комплексами. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода", - также пояснила она.

Кроме этого, астролог не советует начинать новые дела и проводить операции - хирургические и стоматологические.

Гороскоп на вторник (иллюстративное фото: freepik.com)

Астроизюминки на 18 февраля

В этот день Солнце совершает ингрессию в знак Рыб️. В зависимости от того, в каком секторе вашего радикса это произойдет, в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в вашей жизни.

"Солнце будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 20 марта 2025 года. Это - нейтральное положение для дневного светила.

Его положительное влияние в период с 18 февраля по 20 марта почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

  • Рыбы
  • Рак
  • Скорпион
  • Телец
  • Козерог.

Внимательными с действием этого светила в этот период стоит быть:

  • Близнецам
  • Стрельцам
  • Девам.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с романтическими приключениями, хобби, детьми, любыми развлечениями, творчеством, руководящими должностями, азартом. В этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, музыкой, искусством, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями", - отметила Соловьева.

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