Сонце в Леві принесе щастя. Астролог дала прогноз на 29 липня та головні поради на понеділок

Астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 29 липня. Виявилося, цього дня варто підсилювати енергію Місяця та Сонця.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, що для нас готує понеділок та що варто зробити цього дня.

Астропрогноз на понеділок

"Несприятливий період для стоматологічних втручань. Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Не треба зловживати сексуальними практиками: порушення цих рекомендацій може призвести до захворювань статевих органів", - розповіла астролог про цей день.

Втім, 29 липня - один з найсприятливіших днів місяця для нових справ, важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні, зачаття дитини. Це день пробудження енергій природи, які сприяють творенню, можна отримати одкровення та потужну силу.

Енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації. Саме тому головні поради на понеділок такі:

займіться масштабними довгостроковими проектами

потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога

займайтесь активною творчою роботою.

Гороскоп на 29 липня (ілюстрація: freepik.com)

Що нам принесе цей день

У понеділок, зазначає Соловйова, настає день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість.

Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"Місяць буде знаходитись у Тельці️, одному з найкращих для себе положень.

Сприятливий час для тих, чия діяльність пов’язана із землею, її плодами, хімією, гігієною, бізнесом, водою, музикою та співами. Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить астролог.

Поради на 29 липня (ілюстрація: freepik.com)

Сонце в Леві - що нам принесе понеділок

"29-го липня до 18:36 (за київським часом) Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у королівському градусі Лева️", - розповіла Соловйова.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям", - наголосила вона.

Ці градуси приносять оптимізм, радість, дива. Основні їхні характеристики у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила.

В життя людей, пояснила Соловйова, додається творча складова. А тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, цей градус допомагає успішністю та неймовірним везінням.

"Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - резюмувала Соловйова.