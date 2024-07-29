Солнце во Льве принесет счастье. Астролог дала прогноз на 29 июля и главные советы на понедельник

Астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 29 июля. Оказалось, в этот день следует усиливать энергию Луны и Солнца.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, что для нас готовит понедельник и что следует сделать в этот день.

Астропрогноз на понедельник

"Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств. Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумению ими распоряжаться. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками: нарушение этих рекомендаций может привести к заболеваниям половых органов", - рассказала астролог об этом дне.

Впрочем, 29 июля- один из самых благоприятных дней месяца для новых дел, важных решений, хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, зачатия ребенка. Это день пробуждения энергий природы, способствующих созданию, можно получить откровение и мощную силу.

Энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. Именно поэтому главные советы на понедельник таковы:

займитесь масштабными долгосрочными проектами

нужны физические нагрузки, специальные упражнения и йога

занимайтесь активной творческой работой.

Гороскоп на 29 июля (иллюстрация: freepik.com)

Что нам принесет этот день

В понедельник, отмечает Соловьева, наступает день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость.

Ее влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

"Луна будет находиться в Тельце, одном из лучших для себя положений.

Благоприятное время для тех, чья деятельность связана с землей, ее плодами, химией, гигиеной, бизнесом, водой, музыкой и пением. Подкрепите энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует астролог.

Советы на 29 июля (иллюстрация: freepik.com)

Солнце в Леве - что нам принесет понедельник

"29 июля до 18:36 (по киевскому времени) Солнце, отвечающее за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет в королевском градусе Льва", - рассказала Соловьева.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - подчеркнула она.

Эти градусы приносят оптимизм, радость, чудеса. Основные их характеристики в Леве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и нравственная сила.

В жизнь людей, объяснила Соловьева, прибавляется творческая составляющая. Поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, этот градус помогает удачей и невероятным везением.

"Градус придает импозантность, величество и королевское умиротворение. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - резюмировала Соловьева.