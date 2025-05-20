Сонце в Близнюках подарує щасливий квиток лише цим 5 знакам Зодіаку
20 травня Сонце переходить в знак Близнюків. І це стане початком особливого періоду в гороскопах представників 5 знаків Зодіаку.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому пощастить, а кому слід готуватися до випробувань.
За словами експерта, Сонце відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності. І саме у вівторок воно здійснює інгресію до знаку Близнюків️.
Сонце буде перебувати у третьому знаку Зодіаку до 21 червня 2025 року, наголосила астролог.
І його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Близнюки
- Терези
- Водолій
- Овен️
- Лев.
Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:
- Стрільцям
- Дівам️
- Рибам.
"У цей період можуть стартувати нові активності, пов’язані зі здоров’ям, дозвіллям з дітьми, різноманітними розважальними та азартними іграми, виступами перед аудиторією, концертами, шоу, виставами, творчим потенціалом, романтичними стосунками", - пояснила Соловйова.
"Для Сонця Близнюки ️- нейтральний знак, але тут воно буде сприяти проявам комунікабельності, кмітливості, дотепності, вмінню знайти рішення будь-якої задачі, підвищувати інтелект та інтуїцію, організаторські таланти та красномовство" - додала вона.
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