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Сонце в Близнюках подарує щасливий квиток лише цим 5 знакам Зодіаку

Вівторок 20 травня 2025 06:13
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Сонце в Близнюках подарує щасливий квиток лише цим 5 знакам Зодіаку Кого ощасливить Сонце в Близнюках (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

20 травня Сонце переходить в знак Близнюків. І це стане початком особливого періоду в гороскопах представників 5 знаків Зодіаку.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому пощастить, а кому слід готуватися до випробувань.

За словами експерта, Сонце відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності. І саме у вівторок воно здійснює інгресію до знаку Близнюків️.

Сонце буде перебувати у третьому знаку Зодіаку до 21 червня 2025 року, наголосила астролог.

І його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Близнюки
  • Терези
  • Водолій
  • Овен️
  • Лев.

Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:

  • Стрільцям
  • Дівам️
  • Рибам.

"У цей період можуть стартувати нові активності, пов’язані зі здоров’ям, дозвіллям з дітьми, різноманітними розважальними та азартними іграми, виступами перед аудиторією, концертами, шоу, виставами, творчим потенціалом, романтичними стосунками", - пояснила Соловйова.

"Для Сонця Близнюки ️- нейтральний знак, але тут воно буде сприяти проявам комунікабельності, кмітливості, дотепності, вмінню знайти рішення будь-якої задачі, підвищувати інтелект та інтуїцію, організаторські таланти та красномовство" - додала вона.

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