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Солнце в Близнецах подарит счастливый билет только этим 5 знакам Зодиака

Вторник 20 мая 2025 06:13
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Солнце в Близнецах подарит счастливый билет только этим 5 знакам Зодиака Кого осчастливит Солнце в Близнецах (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

20 мая Солнце переходит в знак Близнецов. И это станет началом особого периода в гороскопах представителей 5 знаков Зодиака.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому повезет, а кому следует готовиться к испытаниям.

По словам эксперта, Солнце отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности. И именно во вторник оно совершает ингрессию в знак Близнецов️.

Солнце будет находиться в третьем знаке Зодиака до 21 июня 2025 года, подчеркнула астролог.

И его положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Близнецы
  • Весы
  • Водолей
  • Овен
  • Лев.

Внимательными с действием дневного светила в этот период надо быть:

  • Стрельцам
  • Девам
  • Рыбам.

"В этот период могут стартовать новые активности, связанные со здоровьем, досугом с детьми, разнообразными развлекательными и азартными играми, выступлениями перед аудиторией, концертами, шоу, спектаклями, творческим потенциалом, романтическими отношениями", - пояснила Соловьева.

"Для Солнца Близнецы ️- нейтральный знак, но здесь оно будет способствовать проявлениям коммуникабельности, сообразительности, остроумия, умению найти решение любой задачи, повышать интеллект и интуицию, организаторские таланты и красноречие" - добавила она.

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